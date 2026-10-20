Un nouveau jeu Roblox bluffe les joueurs, certains le comparent avec GTA 6

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 octobre 2026 à 17h54
Oubliez les personnages cubiques et les graphismes basiques. Un développeur indépendant vient de dévoiler Nightshift, un projet de jeu de course aux allures de blockbuster qui laisse les joueurs sans voix. Une prouesse technique impressionnante qui prouve que certaines plateformes de création cachent un potentiel insoupçonné.
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Un nouveau jeu Roblox bluffe les joueurs, certains le comparent avec GTA 6

Oubliez les personnages cubiques aux sourires exagérés et les expériences souvent associées à un public très jeune. La plateforme de création Roblox fait aujourd'hui parler d'elle pour une raison bien différente de ses habituels mini-jeux viraux. Un créateur indépendant vient de partager des images de son projet en cours de développement, et le résultat est si impressionnant que la communauté peine à croire qu'il tourne sur ce moteur.

Un rendu visuel digne des plus grands studios

jeu-roblox-gta

Ce projet ambitieux, sobrement baptisé Nightshift, prend la forme d'un jeu de course urbain nocturne. Dès les premières secondes de la vidéo partagée sur le réseau social X, les spectateurs sont frappés par la qualité des éclairages, la finesse des textures et le soin apporté au design sonore. L'ambiance générale pourrait d'ailleurs faire penser à certaines images de Grand Theft Auto VI.

Sur le serveur Discord officiel du jeu, les captures d'écran partagées par l'équipe de développement confirment cette première impression. Les modélisations des supercars sont époustouflantes et témoignent d'une maîtrise technique que l'on n'attendait pas sur une telle plateforme. Les joueurs participent activement à l'évolution du titre via des sessions de test, permettant aux créateurs d'affiner chaque détail de cette expérience visuelle hors normes.

Une optimisation pensée pour tous les supports

roblox

L'une des plus grandes surprises concernant Nightshift réside dans son accessibilité. Avec des graphismes aussi poussés, il est légitimement de craindre que le jeu soit réservé aux ordinateurs les plus performants. Pourtant, l'équipe de développement se veut extrêmement rassurante sur ce point, en particulier pour les utilisateurs de smartphones et de tablettes.

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L'un des développeurs principaux du projet a d'ailleurs tenu à clarifier la situation concernant les plateformes compatibles.

Les joueurs mobiles pourront sans aucun doute jouer à ce jeu. Cela a été une priorité absolue, passant même avant la version PC depuis le tout début du développement.

Cette déclaration confirme la volonté de proposer une expérience visuellement bluffante sans pour autant sacrifier l'accessibilité qui fait la force de cet écosystème. Une véritable prouesse technique qui risque bien de redéfinir les standards de la création communautaire et d'inspirer toute une nouvelle génération de développeurs indépendants sur Roblox.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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