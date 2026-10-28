Roblox : Codes Pet Simulator 99 (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Pet Simulator 99 de Roblox vous permettant de récupérer des boosts, des pets ou encore de la monnaie.

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Codes Pet Simulator 99

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Pet Simulator 99 de Roblox. Ces codes vous permettent de récupérer des boosts, des pets ou encore de la monnaie afin d'améliorer votre aventure et votre expérience de jeu. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.



Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Codes actifs Pet Simulator 99

Récompenses Codes actifs Aucun code Pet Simulator 99 n'est actuellement disponible

Codes expirés Pet Simulator 99

Voir les codes Pet Simulator 99 expirés PFB96CG9472D - DPETUJ44AB89 - pet-4060e7deb6 - BallonHoverboard - HugeUnicornDragon - HugeCalestialDragon - ExclusiveDragonEgg - BagOfDiamonds - LuckyPotionV - DamagePotionV - CatHoverboard - TitanicFireDragon - VWJ33JE6SLED - HDVR2X95RS6L - S7MJHEKAABC8 - pet-259e210a1b - pet-45a33a2dca - pet-d67518012





Comment activer les codes dans Pet Simulator 99 ?

Si vous souhaitez activer des codes sur Pet Simulator 99, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.

Lancez le jeu. Appuyez sur le bouton « Boutique » à gauche de votre écran. Une fenêtre « Magasin exclusif ! » devrait s'ouvrir. Descendez tout en bas de cette dernière. Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Enter Code ». Validez le tout en appuyant sur le bouton vert « Utiliser ». Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.

Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Pet Simulator 99.









Pet Simulator 99, qu'est-ce que c'est ?

Pet Simulator 99 est une expérience qui a été lancée en février 2022 par le studio BIG Games Pets. Pet Simulator 99 vous invite à collectionner une impressionnante variété d'animaux et à développer votre équipe pour devenir toujours plus puissant. Gagnez des pièces, ouvrez des œufs et équipez jusqu'à 99 animaux pour multiplier votre puissance. Explorez un vaste monde rempli de zones à découvrir, participez à différents mini-jeux et rejoignez des clans pour partager votre aventure avec d'autres joueurs. Vous pourrez également échanger vos animaux et enrichir votre collection en recherchant les créatures les plus rares. Les codes Pet Simulator 99 vous donneront la possibilité de récupérer des boosts, des pets ou encore de la monnaie, lesquels seront utiles pour améliorer votre aventure et votre expérience de jeu plus facilement et rapidement.



Jouez à Pet Simulator 99

Pourquoi utiliser des codes sur Roblox ?

Véritable mastodonte du jeu vidéo, Roblox ne se contente pas d'être une simple plateforme de divertissement : c'est un écosystème géant où des millions de joueurs se connectent chaque jour sur PC, mobiles (iOS/Android) ou consoles (PlayStation, Xbox) pour découvrir des expériences créées par la communauté.

Dans la grande majorité des jeux hébergés sur la plateforme, les développeurs publient régulièrement des codes promotionnels officiels. Véritable coup de pouce pour les débutants comme pour les vétérans, ces codes permettent d'obtenir gratuitement des monnaies in-game, des boosts d'XP, des items cosmétiques ou des ressources rares sans avoir à passer par la case carte de crédit ou Robux.

Comment ne rater aucun nouveau code Pet Simulator 99 ?

Les listes de codes évoluent très vite au rythme des mises à jour des jeux, des événements saisonniers et des paliers de likes atteints par les créateurs sur les réseaux sociaux. Pour maximiser vos chances d'obtenir toutes les récompenses dès leur sortie sur Pet Simulator 99, nous mettons cette page à jour quotidiennement. Pensez à l'ajouter à vos favoris pour progresser plus vite et profiter pleinement de toutes les nouveautés de l'univers Roblox !