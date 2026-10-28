Roblox : Codes Throw Food for Animals (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Throw Food for Animals (Lancez de la nourriture pour les animaux) de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.

Codes Throw Food for Animals (Lancez de la nourriture pour les animaux)

Vous êtes à la recherche de récompenses gratuites pour progresser plus rapidement ? Les différentes listes ci-dessous répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Throw Food for Animals. Ces codes sont généralement très recherchés par la communauté pour obtenir de la monnaie in-game, des boosts ou des objets exclusifs.



Si jamais des codes venaient à voir le jour et que certains d'entre eux ne devenaient plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour au plus vite !

Codes actifs Throw Food for Animals

Aucun code Throw Food for Animals n'est actuellement disponible pour le moment. Le studio n'a pas encore intégré de système de codes promotionnels.

Codes expirés Throw Food for Animals

Aucun code Throw Food for Animals n'est expiré, la fonctionnalité n'ayant jamais été activée sur l'expérience.

Comment activer des codes sur Throw Food for Animals ?

À l'heure actuelle, il est malheureusement impossible d'activer des codes dans Throw Food for Animals. Le studio Goofy Chupacabra n'a pas encore intégré de système de saisie de codes ou de coupons d'échange au sein de cette expérience Roblox.

Même si le jeu réunit une communauté très active, les développeurs n'ont pas encore déployé cette fonctionnalité. Si une option de rédemption venait à être ajoutée lors d'une prochaine mise à jour, nous ajouterons immédiatement le tutoriel pas à pas ainsi que la liste des premiers codes actifs ici-même.









Pourquoi n'y a-t-il pas de codes sur Throw Food for Animals ?

Sur Roblox, certains créateurs font le choix d'exclure les codes promo pour plusieurs raisons :

Préserver le système de progression : Éviter que des boosts gratuits ne déséquilibrent l'économie du jeu ou l'expérience entre les nouveaux joueurs et les anciens.

Éviter que des boosts gratuits ne déséquilibrent l'économie du jeu ou l'expérience entre les nouveaux joueurs et les anciens. Maintenir l'équité en jeu : Empêcher des avantages injustes dans les mécaniques PvP ou les classements compétitifs.

Empêcher des avantages injustes dans les mécaniques PvP ou les classements compétitifs. Choix du modèle économique : Privilégier les récompenses directement intégrées au gameplay (quêtes, événements) ou les Gamepasses.

Comment obtenir des récompenses gratuites sur Throw Food for Animals sans codes ?

Même en l'absence de codes Throw Food for Animals, vous pouvez généralement récupérer des bonus gratuits en jeu en appliquant ces quelques astuces :

Rejoindre le groupe Roblox officiel : De nombreux studios offrent des boosts permanents d'XP, de l'argent virtuel ou des objets exclusifs simplement en devenant membre de leur groupe Roblox ( Goofy Chupacabra ).

De nombreux studios offrent des boosts permanents d'XP, de l'argent virtuel ou des objets exclusifs simplement en devenant membre de leur groupe Roblox ( ). Récompenses de connexion quotidienne : Pensez à lancer le jeu tous les jours pour réclamer vos cadeaux de présence (Streak).

Pensez à lancer le jeu tous les jours pour réclamer vos cadeaux de présence (Streak). Suivre les réseaux des développeurs : Les futures annonces de mises à jour, concours ou futurs codes sont souvent publiées en avant-première sur le serveur Discord officiel ou le compte X (Twitter) du jeu.

Restez vigilants : notre guide est mis à jour quotidiennement. Dès que Goofy Chupacabra déploiera la première vague de codes gratuits pour Throw Food for Animals, vous la retrouverez immédiatement sur cette page !

Throw Food for Animals, qu'est-ce que c'est ?

Throw Food for Animals, ou Lancez de la nourriture pour les animaux, est une expérience immersive qui a été lancée en septembre 2026 sur Roblox par le studio Goofy Chupacabra. Dans Throw Food for Animals, votre objectif est simple : lancer de la nourriture le plus loin possible pour attirer des animaux toujours plus rares. Collectez différentes créatures à travers les zones du jeu et gagnez de l'argent grâce à elles afin d'améliorer votre équipement. Achetez une nourriture de meilleure qualité pour attirer des animaux plus puissants et entraînez-vous sur des stands de traction pour augmenter votre force de lancer. À mesure que vous progressez, vous pourrez atteindre de nouvelles zones peuplées d'animaux encore plus rares et développer une collection toujours plus impressionnante.