Roblox : Codes Sell Fries! (Octobre 2026)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 27 octobre 2026 à 13h44
Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Sell Fries! (Vendre des frites !) de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.
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Roblox : Codes Sell Fries! (Octobre 2026)

Codes Sell Fries! (Vendre des frites !)

Vous êtes à la recherche de récompenses gratuites pour progresser plus rapidement ? Les différentes listes ci-dessous répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Sell Fries!. Ces codes sont généralement très recherchés par la communauté pour obtenir de la monnaie in-game, des boosts ou des objets exclusifs.

Si jamais des codes venaient à voir le jour et que certains d'entre eux ne devenaient plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour au plus vite !

Codes actifs Sell Fries!

  • Aucun code Sell Fries! n'est actuellement disponible pour le moment. Le studio n'a pas encore intégré de système de codes promotionnels.

Codes expirés Sell Fries!

  • Aucun code Sell Fries! n'est expiré, la fonctionnalité n'ayant jamais été activée sur l'expérience.

Comment activer des codes sur Sell Fries! ?

À l'heure actuelle, il est malheureusement impossible d'activer des codes dans Sell Fries!. Le studio Pharting n'a pas encore intégré de système de saisie de codes ou de coupons d'échange au sein de cette expérience Roblox.

Même si le jeu réunit une communauté très active, les développeurs n'ont pas encore déployé cette fonctionnalité. Si une option de rédemption venait à être ajoutée lors d'une prochaine mise à jour, nous ajouterons immédiatement le tutoriel pas à pas ainsi que la liste des premiers codes actifs ici-même.

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Pourquoi n'y a-t-il pas de codes sur Sell Fries! ?

Sur Roblox, certains créateurs font le choix d'exclure les codes promo pour plusieurs raisons :

  • Préserver le système de progression : Éviter que des boosts gratuits ne déséquilibrent l'économie du jeu ou l'expérience entre les nouveaux joueurs et les anciens.
  • Maintenir l'équité en jeu : Empêcher des avantages injustes dans les mécaniques PvP ou les classements compétitifs.
  • Choix du modèle économique : Privilégier les récompenses directement intégrées au gameplay (quêtes, événements) ou les Gamepasses.

Comment obtenir des récompenses gratuites sur Sell Fries! sans codes ?

Même en l'absence de codes Sell Fries!, vous pouvez généralement récupérer des bonus gratuits en jeu en appliquant ces quelques astuces :

  • Rejoindre le groupe Roblox officiel : De nombreux studios offrent des boosts permanents d'XP, de l'argent virtuel ou des objets exclusifs simplement en devenant membre de leur groupe Roblox (Pharting).
  • Récompenses de connexion quotidienne : Pensez à lancer le jeu tous les jours pour réclamer vos cadeaux de présence (Streak).
  • Suivre les réseaux des développeurs : Les futures annonces de mises à jour, concours ou futurs codes sont souvent publiées en avant-première sur le serveur Discord officiel ou le compte X (Twitter) du jeu.

Restez vigilants : notre guide est mis à jour quotidiennement. Dès que Pharting déploiera la première vague de codes gratuits pour Sell Fries!, vous la retrouverez immédiatement sur cette page !

Sell Fries!, qu'est-ce que c'est ?

Sell Fries!, ou Vendre des frites !, est une expérience immersive qui a été lancée en Septembre 2026 sur Roblox par le studio Pharting. Sell Fries! vous met aux commandes de votre propre stand de frites. Récoltez des pommes de terre, transformez-les en délicieuses frites et servez vos clients pour gagner de l'argent. Améliorez progressivement votre cuisine afin d'augmenter votre production et vos revenus. Mais attention, car lorsque la nuit tombe, quelque chose de bien moins rassurant pourrait se produire….

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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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