Roblox : Codes Tap Simulator REBORN (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Tap Simulator REBORN (Renaissance du simulateur de tapotement) de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses potions différentes.

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Codes Tap Simulator REBORN (Renaissance du simulateur de tapotement)

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Tap Simulator REBORN de Roblox. Ces codes vous permettent de récupérer de nombreuses potions différentes afin de améliorer votre aventure et votre expérience de jeu . Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.



Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Codes actifs Tap Simulator REBORN

Récompenses Codes actifs Récompenses HEAVEN Récompenses BOO! Récompenses spooky

Codes expirés Tap Simulator REBORN

Voir les codes Tap Simulator REBORN expirés Récompenses Codes expirés Aucun code Tap Simulator REBORN n'est actuellement expiré





Comment activer les codes dans Tap Simulator REBORN ?

Si vous souhaitez activer des codes sur Tap Simulator REBORN, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.

Lancez le jeu. Appuyez sur le rouage présent en haut à droite de votre écran. Une fenêtre « Settings » devrait s'ouvrir. Cliquez une nouvelle fois sur « Codes » en bas à gauche de cette fenêtre. Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Enter code here ». Validez le tout en appuyant sur le bouton vert « Redeem ». Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.

Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Tap Simulator REBORN.









Tap Simulator REBORN, qu'est-ce que c'est ?

Tap Simulator REBORN, ou Renaissance du simulateur de tapotement, est une expérience qui a été lancée en août 2026 par le studio Cursor Makers. Tap Simulator Reborn est un jeu de simulation où chaque clic vous permet d'accumuler des pièces et de renforcer votre progression. Faites éclore des œufs pour obtenir des animaux rares et secrets, effectuez des renaissances pour devenir toujours plus puissant et débloquez de nouvelles îles à explorer. Accumulez les clics et grimpez dans les classements pour tenter de devenir le meilleur tapper ! Les codes Tap Simulator REBORN vous donneront la possibilité de récupérer de nombreuses potions différentes, lesquels seront utiles améliorer votre aventure et votre expérience de jeu plus facilement et rapidement.



Jouez à Tap Simulator REBORN

Pourquoi utiliser des codes sur Roblox ?

Véritable mastodonte du jeu vidéo, Roblox ne se contente pas d'être une simple plateforme de divertissement : c'est un écosystème géant où des millions de joueurs se connectent chaque jour sur PC, mobiles (iOS/Android) ou consoles (PlayStation, Xbox) pour découvrir des expériences créées par la communauté.

Dans la grande majorité des jeux hébergés sur la plateforme, les développeurs publient régulièrement des codes promotionnels officiels. Véritable coup de pouce pour les débutants comme pour les vétérans, ces codes permettent d'obtenir gratuitement des monnaies in-game, des boosts d'XP, des items cosmétiques ou des ressources rares sans avoir à passer par la case carte de crédit ou Robux.

Comment ne rater aucun nouveau code Tap Simulator REBORN ?

Les listes de codes évoluent très vite au rythme des mises à jour des jeux, des événements saisonniers et des paliers de likes atteints par les créateurs sur les réseaux sociaux. Pour maximiser vos chances d'obtenir toutes les récompenses dès leur sortie sur Tap Simulator REBORN, nous mettons cette page à jour quotidiennement. Pensez à l'ajouter à vos favoris pour progresser plus vite et profiter pleinement de toutes les nouveautés de l'univers Roblox !