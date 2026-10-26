Roblox : Codes Break and Steal an Egg (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Break and Steal an Egg (Casser et voler un œuf) de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.

Codes Break and Steal an Egg (Casser et voler un œuf)

Vous êtes à la recherche de récompenses gratuites pour progresser plus rapidement ? Les différentes listes ci-dessous répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Break and Steal an Egg. Ces codes sont généralement très recherchés par la communauté pour obtenir de la monnaie in-game, des boosts ou des objets exclusifs.



Si jamais des codes venaient à voir le jour et que certains d'entre eux ne devenaient plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour au plus vite !

Codes actifs Break and Steal an Egg

Aucun code Break and Steal an Egg n'est actuellement disponible pour le moment. Le studio n'a pas encore intégré de système de codes promotionnels.

Codes expirés Break and Steal an Egg

Aucun code Break and Steal an Egg n'est expiré, la fonctionnalité n'ayant jamais été activée sur l'expérience.

Comment activer des codes sur Break and Steal an Egg ?

À l'heure actuelle, il est malheureusement impossible d'activer des codes dans Break and Steal an Egg. Le studio ILGames x Eggs n'a pas encore intégré de système de saisie de codes ou de coupons d'échange au sein de cette expérience Roblox.

Même si le jeu réunit une communauté très active, les développeurs n'ont pas encore déployé cette fonctionnalité. Si une option de rédemption venait à être ajoutée lors d'une prochaine mise à jour, nous ajouterons immédiatement le tutoriel pas à pas ainsi que la liste des premiers codes actifs ici-même.

Pourquoi n'y a-t-il pas de codes sur Break and Steal an Egg ?

Sur Roblox, certains créateurs font le choix d'exclure les codes promo pour plusieurs raisons :

Préserver le système de progression : Éviter que des boosts gratuits ne déséquilibrent l'économie du jeu ou l'expérience entre les nouveaux joueurs et les anciens.

Éviter que des boosts gratuits ne déséquilibrent l'économie du jeu ou l'expérience entre les nouveaux joueurs et les anciens. Maintenir l'équité en jeu : Empêcher des avantages injustes dans les mécaniques PvP ou les classements compétitifs.

Empêcher des avantages injustes dans les mécaniques PvP ou les classements compétitifs. Choix du modèle économique : Privilégier les récompenses directement intégrées au gameplay (quêtes, événements) ou les Gamepasses.

Comment obtenir des récompenses gratuites sur Break and Steal an Egg sans codes ?

Même en l'absence de codes Break and Steal an Egg, vous pouvez généralement récupérer des bonus gratuits en jeu en appliquant ces quelques astuces :

Rejoindre le groupe Roblox officiel : De nombreux studios offrent des boosts permanents d'XP, de l'argent virtuel ou des objets exclusifs simplement en devenant membre de leur groupe Roblox ( ILGames x Eggs ).

De nombreux studios offrent des boosts permanents d'XP, de l'argent virtuel ou des objets exclusifs simplement en devenant membre de leur groupe Roblox ( ). Récompenses de connexion quotidienne : Pensez à lancer le jeu tous les jours pour réclamer vos cadeaux de présence (Streak).

Pensez à lancer le jeu tous les jours pour réclamer vos cadeaux de présence (Streak). Suivre les réseaux des développeurs : Les futures annonces de mises à jour, concours ou futurs codes sont souvent publiées en avant-première sur le serveur Discord officiel ou le compte X (Twitter) du jeu.

Restez vigilants : notre guide est mis à jour quotidiennement. Dès que ILGames x Eggs déploiera la première vague de codes gratuits pour Break and Steal an Egg, vous la retrouverez immédiatement sur cette page !

Break and Steal an Egg, qu'est-ce que c'est ?

Break and Steal an Egg, ou Casser et voler un œuf, est une expérience immersive qui a été lancée en septembre 2026 sur Roblox par le studio ILGames x Eggs. Break and Steal an Egg vous plonge dans une aventure où vous devrez casser des œufs pour faire éclore des animaux rares, puis les voler et échapper aux gardes pour ramener votre précieux butin à votre base. Placez vos animaux dans votre base pour générer de l'argent, améliorez votre vitesse et votre pioche pour progresser plus rapidement, et complétez votre collection en découvrant toutes les créatures disponibles dans l'Index..