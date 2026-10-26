Roblox : Codes Huss Valley (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Huss Valley (Vallée de Huss) de Roblox vous permettant de récupérer des pièces, des boosts, des emotes ou encore des gemmes.

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Codes Huss Valley (Vallée de Huss)

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Huss Valley de Roblox. Ces codes vous permettent de récupérer des pièces, des boosts, des emotes ou encore des gemmes afin d'améliorer votre aventure et votre expérience de jeu.



Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Codes actifs Huss Valley

Récompenses Codes actifs Récompenses TRICKORTREAT Récompenses INFECTION Récompenses CANDY Récompenses tuesdaysRock Récompenses FIRSTCODEEVER Récompenses HUSS4CODE

Codes expirés Huss Valley

Voir les codes Huss Valley expirés Récompenses Codes expirés Aucun code Huss Valley n'est actuellement expiré





Comment activer les codes dans Huss Valley ?

Si vous souhaitez activer des codes sur Huss Valley, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.

Lancez le jeu. Appuyez sur le bouton « Menu » à gauche de votre écran. Une fenêtre devrait s'ouvrir. Cliquez maintenant sur « Codes ». Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Enter Code ». Validez le tout en appuyant sur le bouton vert « Redeem » ou « Utiliser ». Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.

Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Huss Valley.









Huss Valley, qu'est-ce que c'est ?

Huss Valley, ou Vallée de Huss, est une expérience qui a été lancée en août 2026 par le studio Huss Valley Official. Huss Valley est un jeu de survie où la course est votre seule chance de rester en vie. Un joueur incarne le Chaser et doit rattraper les autres participants, qui doivent traverser la zone sans se faire attraper. Mais attention : chaque joueur capturé devient à son tour un Chaser. Courez, esquivez et tentez d'atteindre l'arrivée avant que la menace ne vous rattrape. Les codes Huss Valley vous donneront la possibilité de récupérer des pièces, des boosts, des emotes ou encore des gemmes, lesquels seront utiles pour améliorer votre aventure et votre expérience de jeu plus facilement et rapidement.



Jouez à Huss Valley

Pourquoi utiliser des codes sur Roblox ?

Véritable mastodonte du jeu vidéo, Roblox ne se contente pas d'être une simple plateforme de divertissement : c'est un écosystème géant où des millions de joueurs se connectent chaque jour sur PC, mobiles (iOS/Android) ou consoles (PlayStation, Xbox) pour découvrir des expériences créées par la communauté.

Dans la grande majorité des jeux hébergés sur la plateforme, les développeurs publient régulièrement des codes promotionnels officiels. Véritable coup de pouce pour les débutants comme pour les vétérans, ces codes permettent d'obtenir gratuitement des monnaies in-game, des boosts d'XP, des items cosmétiques ou des ressources rares sans avoir à passer par la case carte de crédit ou Robux.

Comment ne rater aucun nouveau code Huss Valley ?

Les listes de codes évoluent très vite au rythme des mises à jour des jeux, des événements saisonniers et des paliers de likes atteints par les créateurs sur les réseaux sociaux. Pour maximiser vos chances d'obtenir toutes les récompenses dès leur sortie sur Huss Valley, nous mettons cette page à jour quotidiennement. Pensez à l'ajouter à vos favoris pour progresser plus vite et profiter pleinement de toutes les nouveautés de l'univers Roblox !