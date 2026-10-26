Roblox : Codes DONT SPLASH (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu DONT SPLASH (Ne pas éclabousser) de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.

Codes DONT SPLASH (Ne pas éclabousser)

Vous êtes à la recherche de récompenses gratuites pour progresser plus rapidement ? Les différentes listes ci-dessous répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur DONT SPLASH. Ces codes sont généralement très recherchés par la communauté pour obtenir de la monnaie in-game, des boosts ou des objets exclusifs.



Si jamais des codes venaient à voir le jour et que certains d'entre eux ne devenaient plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour au plus vite !

Codes actifs DONT SPLASH

Aucun code DONT SPLASH n'est actuellement disponible pour le moment. Le studio n'a pas encore intégré de système de codes promotionnels.

Codes expirés DONT SPLASH

Aucun code DONT SPLASH n'est expiré, la fonctionnalité n'ayant jamais été activée sur l'expérience.

Comment activer des codes sur DONT SPLASH ?

À l'heure actuelle, il est malheureusement impossible d'activer des codes dans DONT SPLASH. Le studio slo7th n'a pas encore intégré de système de saisie de codes ou de coupons d'échange au sein de cette expérience Roblox.

Même si le jeu réunit une communauté très active, les développeurs n'ont pas encore déployé cette fonctionnalité. Si une option de rédemption venait à être ajoutée lors d'une prochaine mise à jour, nous ajouterons immédiatement le tutoriel pas à pas ainsi que la liste des premiers codes actifs ici-même.

Pourquoi n'y a-t-il pas de codes sur DONT SPLASH ?

Sur Roblox, certains créateurs font le choix d'exclure les codes promo pour plusieurs raisons :

Préserver le système de progression : Éviter que des boosts gratuits ne déséquilibrent l'économie du jeu ou l'expérience entre les nouveaux joueurs et les anciens.

Éviter que des boosts gratuits ne déséquilibrent l'économie du jeu ou l'expérience entre les nouveaux joueurs et les anciens. Maintenir l'équité en jeu : Empêcher des avantages injustes dans les mécaniques PvP ou les classements compétitifs.

Empêcher des avantages injustes dans les mécaniques PvP ou les classements compétitifs. Choix du modèle économique : Privilégier les récompenses directement intégrées au gameplay (quêtes, événements) ou les Gamepasses.

Comment obtenir des récompenses gratuites sur DONT SPLASH sans codes ?

Même en l'absence de codes DONT SPLASH, vous pouvez généralement récupérer des bonus gratuits en jeu en appliquant ces quelques astuces :

Rejoindre le groupe Roblox officiel : De nombreux studios offrent des boosts permanents d'XP, de l'argent virtuel ou des objets exclusifs simplement en devenant membre de leur groupe Roblox ( slo7th ).

De nombreux studios offrent des boosts permanents d'XP, de l'argent virtuel ou des objets exclusifs simplement en devenant membre de leur groupe Roblox ( ). Récompenses de connexion quotidienne : Pensez à lancer le jeu tous les jours pour réclamer vos cadeaux de présence (Streak).

Pensez à lancer le jeu tous les jours pour réclamer vos cadeaux de présence (Streak). Suivre les réseaux des développeurs : Les futures annonces de mises à jour, concours ou futurs codes sont souvent publiées en avant-première sur le serveur Discord officiel ou le compte X (Twitter) du jeu.

Restez vigilants : notre guide est mis à jour quotidiennement. Dès que slo7th déploiera la première vague de codes gratuits pour DONT SPLASH, vous la retrouverez immédiatement sur cette page !

DONT SPLASH, qu'est-ce que c'est ?

DONT SPLASH, ou Ne pas éclabousser, est une expérience immersive qui a été lancée en octobre 2026 sur Roblox par le studio slo7th. DONT SPLASH est un jeu d'horreur de type obby qui vous plonge dans d'étranges couloirs labyrinthiques où l'eau représente votre principal danger. Restez sur les plateformes pour éviter de déclencher l'alarme, utilisez des cailloux pour éloigner la créature et traversez neuf salles remplies de tension. Pour trouver la sortie verrouillée, vous devrez également photographier les quatre numéros inscrits sur les piliers et résoudre le mystère qui vous permettra de vous échapper..