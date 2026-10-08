Ce clone de Roblox généré par intelligence artificielle attire des millions de joueurs

Astrocade, une plateforme permettant de créer des jeux vidéo grâce à l'intelligence artificielle, vient de franchir le cap des dix millions d'utilisateurs mensuels. Malgré une abondance de copies parfaites et de contenus douteux, le public répond présent, transformant ce TikTok du jeu vidéo en un véritable phénomène.

Alors que l'industrie du jeu vidéo s'interroge encore sur la place de l'intelligence artificielle, une plateforme semble avoir déjà tranché la question. Astrocade, un site gratuit permettant de concevoir et de partager des expériences interactives générées par IA, connaît une ascension fulgurante. En l'espace de seulement quatre mois, son audience a doublé, passant de cinq à dix millions d'utilisateurs actifs mensuels. Un succès qui rappelle les débuts de géants comme Roblox, mais avec une approche technologique radicalement différente.

Une croissance portée par la création automatisée

Amir Sadeghian, le président de l'entreprise, a récemment confié à Gamesbeat que cette croissance spectaculaire repose entièrement sur l'accessibilité de leurs outils. Le principe est simple : n'importe qui peut générer un jeu sans la moindre ligne de code, simplement en guidant une intelligence artificielle. Ces créations sont ensuite mises à la disposition de l'ensemble de la communauté.

Toute la raison de notre existence en tant que plateforme réside dans les outils de création par IA, qui permettent à chacun de créer. Et je pense que l'avantage d'Astrocade est que nous disposons de beaucoup de données pour entraîner et améliorer nos modèles, afin de générer des choses amusantes pour le public.

L'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Une application iOS est en cours de préparation, accompagnée d'une vaste campagne de communication aux États-Unis. Bien que la plateforme n'ait pas encore fait d'efforts marketing massifs sur ce territoire, elle y jouit déjà d'une immense popularité. Cette dynamique s'appuie sur une interface pensée pour la génération actuelle avec une navigation verticale et un flux infini de contenus propulsé par un algorithme, à la manière de TikTok, jouables directement.

Le royaume du plagiat

Si les chiffres donnent le vertige, un coup d'œil aux créations les plus populaires révèle une réalité plus nuancée. Le catalogue d'Astrocade est inondé de clones de Minecraft, de copies de titres célèbres de Roblox et de jeux exploitant des personnages protégés par le droit d'auteur. Les visuels trahissent souvent leur origine artificielle, avec cette esthétique générique propre aux IA actuelles, ou en reprenant simplement les images des jeux Roblox. Pourtant, cela ne semble pas freiner l'enthousiasme des joueurs. Certaines de ces expériences cumulent des centaines de milliers, voire des millions de parties jouées d'après les statistiques affichées.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

La direction d'Astrocade préfère d'ailleurs parler d'expériences jouables plutôt que de véritables jeux vidéo. L'ambition affichée est d'élargir le spectre des contenus pour proposer des applications éducatives, des histoires interactives ou encore des compagnons virtuels. Toutefois, le modèle économique de la plateforme, qui rémunère les créateurs en fonction de la popularité de leurs œuvres, risque de favoriser la multiplication des plagiats de jeux célèbres au détriment de la création originale.

Une frontière de plus en plus floue

Ce jeu, qui nous fait très largement penser à Roblox, est jouable sur Astrocade.

Malgré ces dérives évidentes en matière de propriété intellectuelle, les dirigeants d'Astrocade restent extrêmement confiants quant à l'évolution de leur technologie. La qualité des productions générées s'améliore à un rythme effréné, rendant l'identification de l'intervention humaine de plus en plus complexe.

La technologie est devenue si performante du côté de la création qu'il est très difficile de savoir que ces éléments sont faits avec l'IA. L'IA écrit désormais du code mieux que beaucoup d'ingénieurs. Et même certains de ces assets 3D arrivent à un point où il est très difficile de faire la distinction.

Reste à savoir si ce modèle saura perdurer au-delà de l'effet de mode, et comment les ayants droit réagiront face à cette monétisation massive de contenus largement inspirés de leurs licences. Une chose est sûre, Astrocade vient de prouver qu'il existe un public colossal pour ces expériences rapides, générées à la volée et parfois copiées sans aucune honte.