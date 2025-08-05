Riftbound : Les précommandes tournent au cauchemar en raison d'une « demande écrasante »

Les précommandes pour Riftbound ont ouvert en août 2025, mais les stocks ont été épuisés à vitesse éclair.
À la fin du mois de juillet 2025, Riot Games dévoilait la date de sortie
de Riftbound
, le TGC basé sur l'univers de LoL, dans les pays anglophones. Les concernés pourront découvrir ce jeu de cartes le jour d'Halloween, le 31 octobre prochain, et les précommandes sont accessibles depuis le 4 août. Victime de l'engouement des futurs joueurs, Riot Games connaît vraisemblablement déjà une rupture de stock pour Riftbound.
Les stocks de Riftbound en précommande ont été dévalisés, Riot Games œuvre à une solution
Le TGC Riftbound
risque de connaître un succès fulgurant, en témoigne la vitesse à laquelle les stocks disponibles en précommande semblent s'être écoulés en quelques minutes, dans la journée du 4 août 2025.
En effet, des joueurs qui tentaient de s'offrir des decks ou des boosters de la première extension Origins
ont fait face à des problèmes au cours du paiement, tandis que le site de Riot Games subissait des ralentissements voire des crashs.
Sans tarder, l'entreprise a reconnu qu'il y avait bel et bien des problèmes en la matière, et a précisé qu'elle allait « surveiller de près la demande du marché
» et « travailler à la résolution des problèmes
», étant donné que les précommandes ont provoqué un « trafic extrêmement élevé
». Riot Games a également publié un communiqué pour rassurer les joueurs, dans lequel se distingue une promesse d'amélioration de l'expérience de précommande, après une confrontation à « une demande écrasante
» pour Riftbound
.
Nous sommes touchés par le soutien et l'enthousiasme que vous manifestez pour Riftbound : Origins, alors même que la sortie en anglais est encore à venir. En raison de la demande écrasante lors des précommandes, la boutique a connu un trafic extrêmement élevé, ce qui a entraîné des erreurs de chargement ou de validation pour nombre d'entre vous.
Si vous n'avez pas eu l'occasion d'effectuer vos achats, restez donc à l'affût pour connaître la suite des événements et peut-être enfin réussir à précommander Riftbound.
commentaire (1)
Ma précommande fournisseur vient d’être annulée, mon grossiste n’a reçu que 24 displays...