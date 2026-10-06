Resonance: A Plague Tale Legacy : MàJ du 6 octobre 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour déployée le 6 octobre 2026 sur Resonance: A Plague Tale Legacy.

En ce mardi 6 octobre 2026, Asobo Studio a déployé une toute nouvelle mise à jour sur son dernier jeu, Resonance: A Plague Tale Legacy. Comme vous vous en doutez, ce patch n'apporte pas de nouveautés aux aventures de Sophia, mais corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour du 6 octobre 2026 de Resonance: A Plague Tale Legacy.