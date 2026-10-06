Resonance: A Plague Tale Legacy : MàJ du 6 octobre 2026, patch notes et détails
Publié par Clémence Usseglio
le 06 octobre 2026 à 14h21
le 06 octobre 2026 à 14h21
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour déployée le 6 octobre 2026 sur Resonance: A Plague Tale Legacy.
En ce mardi 6 octobre 2026, Asobo Studio a déployé une toute nouvelle mise à jour sur son dernier jeu, Resonance: A Plague Tale Legacy. Comme vous vous en doutez, ce patch n'apporte pas de nouveautés aux aventures de Sophia, mais corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté.
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Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour du 6 octobre 2026 de Resonance: A Plague Tale Legacy.
Patch notes du 6 octobre 2026 de Resonance: A Plague Tale Legacy
Corrections générales
- AMD : Correction d'un problème empêchant le fonctionnement de l'anti-lag lorsque FG était désactivé.
- Correction de la prise en charge du format d'image 21:9.
- PS5 : Correction d'un problème empêchant l'enregistrement des paramètres PSSR après redémarrage.
- Réduction des saccades et des décalages à l'approche d'une nouvelle zone Nemesis.
- Nombreuses autres corrections.
- Correction d'accessibilité.
- Corrections d'animation dans diverses cinématiques.
Audio
- Améliorations apportées aux bruits de foule dans le chapitre II.
- Correction des saccades audio sur Xbox Series X.
- Amélioration des doublages en allemand, dont le rythme pouvait être trop rapide dans les chapitres IV et IX.
Combat
- Correction d'un problème qui permettait aux ennemis de survivre après avoir été poussés dans le vide.
- Correction d'un problème qui empêchait les ennemis de réagir à la présence ou aux attaques du joueur après un redémarrage.
- Correction d'un problème qui empêchait l'affichage de la fenêtre contextuelle « Nouvelle compétence disponible » après l'obtention de points de résonance à l'issue de séquences de combat.
- Nombreuses corrections mineures concernant les collisions dans certains combats.
Design
- Correction d'un problème empêchant le joueur de modifier les commandes de navigation dans le livre/carnet.
- Correction d'un problème empêchant le joueur de modifier la commande d'attaque ciblée dans le menu des paramètres de contrôle.
- Correction d'un problème empêchant le joueur de modifier la commande de déverrouillage du prisme.
- Correction d'un problème dans le chapitre IV où le joueur pouvait ne pas parvenir à s'accroupir dans la zone pétrifiée après être revenu sur ses pas dans le palais.
- Correction d'un problème dans le chapitre XIV qui rendait le livre inutilisable après le générique.
- Amélioration des comportements des PNJ dans plusieurs chapitres.
- Correction de nombreux problèmes de collision.
Gameplay
- Amélioration de la navigation de Nemesis.
- Correction d'un problème empêchant parfois le joueur de sauvegarder sa progression dans le chapitre XIII après avoir franchi un ancien passage étroit corrompu.
- Correction d'un problème dans le chapitre III empêchant de déclencher l'interaction avec la lentille de Leni.
- Correction d'un problème empêchant l'enregistrement des préférences de permutation des manettes après le redémarrage du jeu.
- Correction d'un problème où l'arme « Falchion » pouvait disparaître de l'inventaire après l'installation du DLC.
- Correction de plusieurs problèmes de blocage lors de l'interaction avec des objets.
- Amélioration du comportement général des PNJ.
Localisation
- Correction de divers problèmes de localisation.
- Correction du changement de langue au démarrage.
- Correction d'une erreur concernant le nom du narrateur dans les sous-titres du chapitre VIII.
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