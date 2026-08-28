Resonance: A Plague Tale Legacy : Quelle difficulté choisir ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 août 2026 à 12h06
Si vous ne savez pas quelle difficulté choisir sur Resonance: A Plague Tale Legacy, voici quelques informations et conseils qui pourraient vous aider à faire votre choix.
Resonance: A Plague Tale Legacy : Quelle difficulté choisir ?

Comme c'est le cas pour de nombreux autres jeux, Resonance: A Plague Tale Legacy propose divers modes de difficulté afin que les joueurs et les joueuses puissent configurer leur expérience comme ils l'entendent. Néanmoins, et malgré les informations données en jeu, il peut être ardu de choisir une difficulté sur Resonance: A Plague Tale Legacy.

Dès lors, ci-dessous, nous vous apportons quelques informations et conseils qui pourraient vous aider à choisir un mode de difficulté sur Resonance: A Plague Tale Legacy.

Quelle difficulté choisir sur Resonance: A Plague Tale Legacy ?

Les modes de difficulté disponibles sur Resonance: A Plague Tale Legacy

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En lançant une nouvelle partie sur Resonance: A Plague Tale Legacy, les joueurs et les joueuses doivent impérativement choisir un mode de difficulté parmi ceux proposés. Ici, le titre d'Asobo Studio dispose de 5 niveaux de difficulté, allant de Narratif à Cauchemar. Ces options permettent aux joueurs et aux joueuses de configurer leur périple à leur guise. Mais, sans plus attendre, voici les modes de difficulté disponibles sur Resonance: A Plague Tale Legacy, avec leur description :

  • Narratif → « Une aventure passionnante axée sur l'exploration et le scénario. Les parades et esquives sont automatiques ».
  • Facile → « Pour les joueurs qui veulent se concentrer sur l'exploration et l'histoire avec des combats accessibles ».
  • Normal → « Une aventure équilibrée, le compromis optimal entre escapade et défi ».
  • Difficile → « Un combat intense où vous vendrez chèrement votre vie face à des adversaires plus agressifs et résistants, avec moins de points de vie pour Sophia ».
  • Cauchemar → « Le défi ultime, contre des ennemis d'une agressivité et d'une résistance inégalées ».

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Quelle difficulté choisir sur Resonance: A Plague Tale Legacy ?

Comme vous vous en doutez, si vous recherchez une expérience de jeu tranquille sur Resonance: A Plague Tale Legacy, et ce, afin de découvrir l'histoire sans prise de tête, les modes de difficulté Narratif et Faciles sont conseillés. 

La difficulté Normal est, quant à elle, recommandée pour tous les joueurs et les joueuses qui souhaitent expérimenter un peu de défi. En réalité, ce mode nous a paru réellement bien équilibré et ne rend pas l'aventure trop facile ou trop difficile. En revanche, si vous désirez un vrai challenge, les modes Difficile et Cauchemar sont les options à choisir. Dans celles-ci, votre périple sur l'île du Minotaure sera loin d'être aisé. Il est, peut-être, préférable de les choisir pour un deuxième run, si vous souhaitez prendre vos marques d'abord.

Remarquons, à ce propos, qu'aucun trophée/succès de Resonance: A Plague Tale Legacy n'est lié à la difficulté. Vous êtes donc tout à fait libre d'opter pour le mode de votre choix, que vous désiriez obtenir le 100 %/Platine du titre ou non. Comme indiqué en jeu, il est également possible de modifier la difficulté à tout moment.

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En guise de conclusion, rappelons que Resonance: A Plague Tale Legacy, qui est sorti le 27 août 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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