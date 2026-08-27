Resonance: A Plague Tale Legacy : Combien de chapitres sont disponibles ?
le 27 août 2026 à 18h07
C'est à la fin du mois d'août 2026 qu'Asobo Studio et Focus Entertainment ont sorti leur nouveau jeu dans l'univers A Plague Tale, soit Resonance: A Plague Tale Legacy, et ce, sur diverses plateformes. De nombreuses personnes au sein de la communauté se sont plongées ou comptent se lancer dans le périple de Sophia, qui se rend sur l'île du Minotaure. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent combien de chapitres sont disponibles sur Resonance: A Plague Tale Legacy.
Nombre de chapitres sur Resonance: A Plague Tale Legacy
Posséder des informations au sujet du nombre total de chapitres d'un jeu est une information plutôt intéressante. En effet, cette donnée permet de savoir où nous en sommes dans l'histoire principale et, de ce fait, d'avoir une idée de ce qu'il reste potentiellement à découvrir. Dès lors, la communauté se pose régulièrement cette question pour tel ou tel titre.
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Dans le cas de la nouvelle production vidéoludique d'Asobo Studio, sachez que Resonance: A Plague Tale Legacy compte 14 chapitres au total. À l'intérieur de ces différents chapitres (dont les intitulés sont donnés ci-dessous), les joueurs et les joueuses devront résoudre des énigmes, affronter des ennemis et auront l'opportunité de récupérer différents collectibles (reliques, etc.) aux quatre coins de l'île du Minotaure.
- Nombre de chapitres sur Resonance: A Plague Tale Legacy → 14.
- Chapitre I : Liens du sang
- Chapitre II : Félons
- Chapitre III : Ceux avant nous
- Chapitre IV : De l'enfer il s'éleva
- Chapitre V : La désolation il causa
- Chapitre VI : Ce qui se terre
- Chapitre VII : La Mort il sema
- Chapitre VIII : Résonance
- Chapitre IX : Quand vient la nuit
- Chapitre X : Chemins parallèles
- Chapitre XI : Patera
- Chapitre XII : L'ultime lueur
- Chapitre XIII : À l'unisson
- Chapitre XIV : Ce qui subsiste
Soulignons, à ce sujet, que Resonance: A Plague Tale Legacy dispose d'une sélection de chapitres, permettant de les rejouer afin de dénicher les collectibles manquants. D'ailleurs, si vous vous questionnez à propos de la durée de vie de Resonance: A Plague Tale Legacy, sachez que nous vous la dévoilons dans un guide dédié.
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Pour conclure, rappelons que Resonance: A Plague Tale Legacy, qui est sorti le 27 août 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. À ce sujet, remarquons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre frais sur les plateformes suivantes, en plus de réduction sur des cartes PlayStation Store :
- PC
- Édition Standard → 37,49 € au lieu de 50 €, soit 25 % de réduction.
- Xbox Series
- Édition Standard → 36,99 € au lieu de 0 €, soit 0 % de réduction.
- PS5
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