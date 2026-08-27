Durée de vie Resonance: A Plague Tale Legacy : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie de Resonance: A Plague Tale Legacy, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.

Disponible depuis la fin du mois d'août 2026, Resonance: A Plague Tale Legacy, qui est un jeu d'action-aventure mêlant combats et puzzles, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu. Plusieurs joueurs et joueuses, fans ou non de la franchise A Plague Tale, comptent se plonger dans les aventures de Sophia sur l'île du Minotaure. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent tout naturellement quelle est la durée de vie de Resonance: A Plague Tale Legacy, et donc combien d'heures sont nécessaires pour le terminer.

Durée de vie de Resonance: A Plague Tale Legacy

Comme vous vous en doutez, la durée de vie de Resonance: A Plague Tale Legacy dépend de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. Si vous souhaitez tout voir et tout faire sur le titre d'Asobo Studio, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne souhaitant que finir l'histoire principale. De plus, étant donné que Resonance: A Plague Tale Legacy dispose de plusieurs énigmes, il se peut que certaines d'entre elles vous demandent un peu de temps afin de trouver comment les résoudre. Évidemment, votre temps de jeu dépendra également du mode de difficulté choisi en début de partie.

Combien d'heures pour terminer Resonance: A Plague Tale Legacy ?

Grâce à notre expérience personnelle sur le titre et aux différents retours, nous sommes tout de même en mesure de vous fournir une estimation à propos de la durée de vie de Resonance: A Plague Tale Legacy. Pour que cela soit plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir l'histoire principale, faire l'histoire et un peu d'exploration ou encore décrocher le Platine/100 % du jeu d'Asobo Studio.

Terminer Resonance: A Plague Tale Legacy → Environ 10 heures.

→ Environ 10 heures. Terminer Resonance: A Plague Tale Legacy et faire de l'annexe → Environ 12-13 heures.

→ Environ 12-13 heures. Terminer Resonance: A Plague Tale Legacy à 100 % → Entre 15 à 20 heures.

La durée de vie de Resonance: A Plague Tale Legacy est ainsi en-dessous de celle de l'opus Requiem, et assez similaire à celle du premier titre de la franchise, A Plague: Tale Innocence. Et si vous vous interrogez à propos du nombre de chapitres disponibles sur Resonance: A Plague Tale Legacy, sachez que nous vous en parlons dans un article dédié.

Rappelons, en guise de conclusion, que Resonance: A Plague Tale Legacy, qui est sorti le 27 août 2026, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre figure également dans le catalogue du Game Pass.