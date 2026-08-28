Resonance: A Plague Tale Legacy : La liste complète des trophées et succès

Resonance: A Plague Tale Legacy possède plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer afin d'obtenir le 100 % ou Platine. Nous vous dévoilons la liste complète.

Disponible depuis la fin du mois d'août 2026, Resonance: A Plague Tale Legacy dispose, comme la plupart des autres jeux, de divers trophées et succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui désirent empocher le 100 % ou Platine du titre d'Asobo Studio doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Resonance: A Plague Tale Legacy.

La liste des trophées et succès de Resonance: A Plague Tale Legacy

Afin d'obtenir le 100 % ou Platine de Resonance: A Plague Tale Legacy, qui est baptisé « Le Scorpion de mer », les joueurs et les joueuses doivent impérativement terminer l'histoire principale, qui est constituée de plusieurs chapitres, récupérer tous les collectibles ainsi qu'effectuer des actions bien précises.

Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de Resonance: A Plague Tale Legacy.

Trophée Action Liens de sang Terminez le chapitre 1 Félons Terminez le chapitre 2 Ceux avant nous Terminez le chapitre 3 De l'Enfer il s'éleva Terminez le chapitre 4 La Désolation il causa Terminez le chapitre 5 Ce qui se terre Terminez le chapitre 6 La Mort il sema Terminez le chapitre 7 Résonance Terminez le chapitre 8 Quand vient la nuit Terminez le chapitre 9 Chemins parallèles Terminez le chapitre 10 Patera Terminez le chapitre 11 L'ultime lueur Terminez le chapitre 12 À l'unisson Terminez le chapitre 13 Un nouveau départ Terminez tous les chapitres Fureteuse Récupérez toutes les reliques du présent et du passé Pillarde Récupérez toutes les lames des tombeaux des héros Superstitieuse Récupérez tous les charmes Comme un guerrier Débloquez les 6 branches de maîtrise Au nom des miens Trouvez tous les échos de Thésée Rendre la pareille Tuez un archer avec un couteau de lancer Chair à canon Poussez une brute enragée à tuer un soldat Brutalité héritée Tuez 4 ennemis à la fois avec une attaque concentrée Intouchable Parez 6 attaques de suite Force excessive Échappez à l'étreinte d'un corrompu avec une attaque concentrée Versatile Tuez au moins 1 ennemi avec chaque lame Sans foi ni loi Étourdissez 20 ennemis en lançant des objets Par-dessus bord Tuez 20 ennemis en les faisant tomber d'un rebord Ils étaient humains Détruisez 100 pétrifiés en les exposant à la lumière C'est assez aiguisé pour toi ? Tuez 25 ennemis avec des coups critiques Manœuvrière talentueuse Étourdissez 3 ennemis à la fois avec la compétence Retour d'écho Réfraction Brûlez 10 fois la créature avec Lumière concentrée Poisson-appât Attirez 20 pétrifiés simultanément Eau revoir ! Faites un coucou à la tortue In extremis Échappez 5 fois de justesse à la créature Imprévisible Quand la créature vous pourchasse, semez-la 25 fois en sautant par-dessus un fossé Passionnée de théâtre Assistez à tout le spectacle de marionnettes au carnaval













Par ailleurs, si vous vous interrogez à propos du temps nécessaire pour obtenir le 100 % ou Platine, sachez que nous vous parlons de la durée de vie de Resonance: A Plague Tale Legacy dans un guide dédié.

Pour conclure, rappelons que Resonance: A Plague Tale Legacy est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. À ce sujet, remarquons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre frais sur les plateformes suivantes, en plus de réduction sur des cartes PlayStation Store :