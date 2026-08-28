Resonance: A Plague Tale Legacy : La liste complète des trophées et succès
le 28 août 2026 à 10h54
Disponible depuis la fin du mois d'août 2026, Resonance: A Plague Tale Legacy dispose, comme la plupart des autres jeux, de divers trophées et succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui désirent empocher le 100 % ou Platine du titre d'Asobo Studio doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Resonance: A Plague Tale Legacy.
La liste des trophées et succès de Resonance: A Plague Tale Legacy
Afin d'obtenir le 100 % ou Platine de Resonance: A Plague Tale Legacy, qui est baptisé « Le Scorpion de mer », les joueurs et les joueuses doivent impérativement terminer l'histoire principale, qui est constituée de plusieurs chapitres, récupérer tous les collectibles ainsi qu'effectuer des actions bien précises.
Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de Resonance: A Plague Tale Legacy.
|Trophée
|Action
|Liens de sang
|Terminez le chapitre 1
|Félons
|Terminez le chapitre 2
|Ceux avant nous
|Terminez le chapitre 3
|De l'Enfer il s'éleva
|Terminez le chapitre 4
|La Désolation il causa
|Terminez le chapitre 5
|Ce qui se terre
|Terminez le chapitre 6
|La Mort il sema
|Terminez le chapitre 7
|Résonance
|Terminez le chapitre 8
|Quand vient la nuit
|Terminez le chapitre 9
|Chemins parallèles
|Terminez le chapitre 10
|Patera
|Terminez le chapitre 11
|L'ultime lueur
|Terminez le chapitre 12
|À l'unisson
|Terminez le chapitre 13
|Un nouveau départ
|Terminez tous les chapitres
|Fureteuse
|Récupérez toutes les reliques du présent et du passé
|Pillarde
|Récupérez toutes les lames des tombeaux des héros
|Superstitieuse
|Récupérez tous les charmes
|Comme un guerrier
|Débloquez les 6 branches de maîtrise
|Au nom des miens
|Trouvez tous les échos de Thésée
|Rendre la pareille
|Tuez un archer avec un couteau de lancer
|Chair à canon
|Poussez une brute enragée à tuer un soldat
|Brutalité héritée
|Tuez 4 ennemis à la fois avec une attaque concentrée
|Intouchable
|Parez 6 attaques de suite
|Force excessive
|Échappez à l'étreinte d'un corrompu avec une attaque concentrée
|Versatile
|Tuez au moins 1 ennemi avec chaque lame
|Sans foi ni loi
|Étourdissez 20 ennemis en lançant des objets
|Par-dessus bord
|Tuez 20 ennemis en les faisant tomber d'un rebord
|Ils étaient humains
|Détruisez 100 pétrifiés en les exposant à la lumière
|C'est assez aiguisé pour toi ?
|Tuez 25 ennemis avec des coups critiques
|Manœuvrière talentueuse
|Étourdissez 3 ennemis à la fois avec la compétence Retour d'écho
|Réfraction
|Brûlez 10 fois la créature avec Lumière concentrée
|Poisson-appât
|Attirez 20 pétrifiés simultanément
|Eau revoir !
|Faites un coucou à la tortue
|In extremis
|Échappez 5 fois de justesse à la créature
|Imprévisible
|Quand la créature vous pourchasse, semez-la 25 fois en sautant par-dessus un fossé
|Passionnée de théâtre
|Assistez à tout le spectacle de marionnettes au carnaval
Par ailleurs, si vous vous interrogez à propos du temps nécessaire pour obtenir le 100 % ou Platine, sachez que nous vous parlons de la durée de vie de Resonance: A Plague Tale Legacy dans un guide dédié.
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Durée de vie Resonance: A Plague Tale Legacy : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?
Pour conclure, rappelons que Resonance: A Plague Tale Legacy est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. À ce sujet, remarquons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre frais sur les plateformes suivantes, en plus de réduction sur des cartes PlayStation Store :
- PC
- Édition Standard → 37,49 € au lieu de 50 €, soit 25 % de réduction.
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