Resonance: A Plague Tale Legacy : La liste complète des trophées et succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 août 2026 à 10h54
Resonance: A Plague Tale Legacy possède plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer afin d'obtenir le 100 % ou Platine. Nous vous dévoilons la liste complète.
Resonance: A Plague Tale Legacy : La liste complète des trophées et succès

Disponible depuis la fin du mois d'août 2026, Resonance: A Plague Tale Legacy dispose, comme la plupart des autres jeux, de divers trophées et succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui désirent empocher le 100 % ou Platine du titre d'Asobo Studio doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Resonance: A Plague Tale Legacy.

La liste des trophées et succès de Resonance: A Plague Tale Legacy

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Afin d'obtenir le 100 % ou Platine de Resonance: A Plague Tale Legacy, qui est baptisé « Le Scorpion de mer », les joueurs et les joueuses doivent impérativement terminer l'histoire principale, qui est constituée de plusieurs chapitres, récupérer tous les collectibles ainsi qu'effectuer des actions bien précises.

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Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de Resonance: A Plague Tale Legacy.

Trophée Action
Liens de sang Terminez le chapitre 1
Félons Terminez le chapitre 2
Ceux avant nous Terminez le chapitre 3
De l'Enfer il s'éleva Terminez le chapitre 4
La Désolation il causa Terminez le chapitre 5
Ce qui se terre Terminez le chapitre 6
La Mort il sema Terminez le chapitre 7
Résonance Terminez le chapitre 8
Quand vient la nuit Terminez le chapitre 9
Chemins parallèles Terminez le chapitre 10
Patera Terminez le chapitre 11
L'ultime lueur Terminez le chapitre 12
À l'unisson Terminez le chapitre 13
Un nouveau départ Terminez tous les chapitres
Fureteuse Récupérez toutes les reliques du présent et du passé
Pillarde Récupérez toutes les lames des tombeaux des héros
Superstitieuse Récupérez tous les charmes
Comme un guerrier Débloquez les 6 branches de maîtrise
Au nom des miens Trouvez tous les échos de Thésée
Rendre la pareille Tuez un archer avec un couteau de lancer
Chair à canon Poussez une brute enragée à tuer un soldat
Brutalité héritée Tuez 4 ennemis à la fois avec une attaque concentrée
Intouchable Parez 6 attaques de suite
Force excessive Échappez à l'étreinte d'un corrompu avec une attaque concentrée
Versatile Tuez au moins 1 ennemi avec chaque lame
Sans foi ni loi Étourdissez 20 ennemis en lançant des objets
Par-dessus bord Tuez 20 ennemis en les faisant tomber d'un rebord
Ils étaient humains Détruisez 100 pétrifiés en les exposant à la lumière
C'est assez aiguisé pour toi ? Tuez 25 ennemis avec des coups critiques
Manœuvrière talentueuse Étourdissez 3 ennemis à la fois avec la compétence Retour d'écho
Réfraction Brûlez 10 fois la créature avec Lumière concentrée
Poisson-appât Attirez 20 pétrifiés simultanément
Eau revoir ! Faites un coucou à la tortue
In extremis Échappez 5 fois de justesse à la créature
Imprévisible Quand la créature vous pourchasse, semez-la 25 fois en sautant par-dessus un fossé
Passionnée de théâtre Assistez à tout le spectacle de marionnettes au carnaval

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Par ailleurs, si vous vous interrogez à propos du temps nécessaire pour obtenir le 100 % ou Platine, sachez que nous vous parlons de la durée de vie de Resonance: A Plague Tale Legacy dans un guide dédié.

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Pour conclure, rappelons que Resonance: A Plague Tale Legacy est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. À ce sujet, remarquons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre frais sur les plateformes suivantes, en plus de réduction sur des cartes PlayStation Store :

  • PC
    • Édition Standard → 37,49 € au lieu de 50 €, soit 25 % de réduction.
  • Xbox Series
    • Édition Standard36,99 € au lieu de 0 €, soit 0 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN 100 €94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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