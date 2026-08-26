Resonance: A Plague Tale Legacy : Heure de sortie en France sur consoles et PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 août 2026 à 11h14
Retrouvez toutes les informations à propos de l'heure de sortie de Resonance: A Plague Tale Legacy, en France, sur PC ainsi que sur consoles, afin d'être prêt pour son lancement.
Resonance: A Plague Tale Legacy : Heure de sortie en France sur consoles et PC

Ça y est, l'attente touche très bientôt à sa fin : Resonance: A Plague Tale Legacy, qui narre les aventures de Sophia, est sur le point de se rendre disponible sur les dernières consoles ainsi que sur PC. De nombreuses personnes au sein de la communauté, fans ou non de la franchise, comptent se plonger dans ce nouvel opus. D'ailleurs, si vous faites partie des plus impatients, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie de Resonance: A Plague Tale Legacy sur consoles et PC, afin que vous puissiez y jouer dès que possible.

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Heure de sortie de Resonance: A Plague Tale Legacy en France sur consoles et PC

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Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Resonance: A Plague Tale Legacy doit sortir le 27 août 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la licence, nous en savons plus au sujet de l'horaire de lancement de Resonance: A Plague Tale Legacy.

Ainsi, selon les dernières informations partagées, l'heure de sortie de Resonance: A Plague Tale Legacy est fixée à 18h (heure française), le 27 août 2026. Cet horaire concerne toutes les plateformes. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, tout le monde est logé à la même enseigne et pourra découvrir le périple de Sophia en même temps, le 27 août.

Quel est le prix de Resonance: A Plague Tale Legacy ?

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En dehors de la version collector, Resonance: A Plague Tale Legacy ne dispose que d'une édition Standard, disponible en physique ainsi qu'au format numérique. Pour se procurer, Resonance: A Plague Tale Legacy, il faut compter 49,99 € pour la version PC, contre 59,99 € sur PS5 et Xbox Series. Toutefois, une bonne nouvelle attend toutes celles et ceux qui possèdent un abonnement actif au Game Pass.

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Rendez-vous donc le 27 août 2026, en début de soirée, pour découvrir Resonance: A Plague Tale Legacy, qui est centré sur le périple de Sophia au sein de l'île du Minotaure. À ce sujet, remarquons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre frais sur les plateformes suivantes, en plus de réduction sur des cartes PlayStation Store :

  • PC
    • Édition Standard → 37,49 € au lieu de 50 €, soit 25 % de réduction.
  • Xbox Series
    • Édition Standard36,99 € au lieu de 0 €, soit 0 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN 100 €94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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