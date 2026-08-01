Calendrier : Les sorties jeux vidéo du mois d'août 2026

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 août 2026 à 10h30
Envie de savoir ce que vous réserve le mois d'août 2026 en termes d'aventures vidéoludiques ? Retrouvez un récapitulatif des jeux arrivant dans les semaines à venir.
Calendrier : Les sorties jeux vidéo du mois d'août 2026

Tous les mois, les joueurs et les joueuses, venant de différentes plateformes, peuvent découvrir de nouveaux jeux vidéo. Qu'il s'agisse de AAA ou de titres indépendants, les prochaines semaines vont être intéressantes et nous promettent de belles aventures vidéoludiques. D'ailleurs, il se peut que vous soyez un peu perdus à ce sujet et que vous ne vous rappeliez pas quand tel ou tel jeu débarque.

Si tel est le cas, sachez que nous avons préparé le calendrier des sorties jeux vidéo d'août 2026, afin que vous puissiez y voir plus clair et que vous puissiez vous préparer au mieux.

Calendrier des sorties jeux vidéo du mois d'août 2026

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Dans ce qui suit, vous pouvez donc retrouver la liste des jeux arrivant au cours du mois d'août 2026. Pour chaque entrée, nous vous précisons, bien évidemment, la date de sortie ainsi que les plateformes visées pour que vous ayez toutes les informations clés en main.

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Comme vous pourrez vous en rendre compte grâce au listing ci-après, le mois d'août 2026 marquera l'arrivée de jeux plutôt attendus, notamment Resonance: A Plague Tale Legacy, mais aussi Beast of Reincarnation ou encore Mortal Shell 2 et Marvel Tokon. Lies of P sera également lancé sur Nintendo Switch 2, tandis qu'Once Human débarquera sur les consoles de dernière génération, c'est-à-dire sur PS5 et Xbox Series. Il y a également plusieurs DLC à venir, dont un pour Mafia: The Old Country et un pour Nioh 3. Mais, sans plus tarder, voici le calendrier des sorties jeux vidéo d'août 2026.

Jeu
 Date de sortie Plateformes
Beast of Reincarnation 4 août PS5, Xbox Series, PC
Big Walk
 4 août PS5, PC, Switch 2
Kynseed
 4 août PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch
Fields of Mistria 5 août PC
Akatori 5 août PC
Marvel Tokon: Fighting Souls 6 août  PS5, PC
Lies of P 6 août Switch 2
Grounded 2 11 août PS5
Echoes of Mystralia (accès anticipé) 11 août PC
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered 11 août Switch 2
Rivage 13 août PS5, Xbox Series, PC
Defender of the Crown: The Legend Returns 13 août PS5, Xbox Series, PC, Switch
BlazBlue: Entropy Effect 13 août Switch 2
Duskfade 13 août PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
Hell Let Loose: Vietnam 13 août PS5, Xbox Series, PC
Wild Blue Skies 13 août PS5, Xbox Series, PC
Skatesterre 13 août PS5, Xbox Series PC, Switch 2
Mafia: The Old Country - DLC Man of Honor 14 août PS5, Xbox Series, PC
Reka (version 1.0) 18 août PC
The Sinking City 2 18 août PS5, Xbox Series, PC
Entropy 18 août PC
Space Tales (version 1.0) 19 août PC
Nioh 3 - DLC Enfer déchaîné 19 août PS5, PC
Mortal Shell 2 20 août PS5, Xbox Series, PC
STALKER 2 - DLC Cost of Hope 20 août PS5, Xbox Series, PC
Once Human 25 août PS5, Xbox Series
Aliens: Fireteam Elite 2 25 août PS5, Xbox Series, PC
Brigandine: Abyss 26 août PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
Resonance: A Plague Tale Legacy 27 août PS5, Xbox Series, PC
Lou's Lagoon 27 août PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2
Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 2 27 août PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2
Star Wars: Zero Company 27 août PS5, Xbox Series, PC
Captain Tsubasa 2 : World Fighters 28 août PS5, Xbox Series, PC, Switch
Elden Ring Tarnished Edition 28 août Switch 2

Miniature vidéo

Si vous repérez un oubli majeur de notre part, n'hésitez pas à nous le signaler dans l'espace commentaires ci-dessous afin que nous puissions mettre à jour ce calendrier des sorties jeux vidéo d'août 2026. Dans tous les cas, rendez-vous donc dans les prochaines semaines pour découvrir ou bien redécouvrir toutes ces expériences vidéoludiques.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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