Calendrier : Les sorties jeux vidéo du mois d'août 2026
le 01 août 2026 à 10h30
Tous les mois, les joueurs et les joueuses, venant de différentes plateformes, peuvent découvrir de nouveaux jeux vidéo. Qu'il s'agisse de AAA ou de titres indépendants, les prochaines semaines vont être intéressantes et nous promettent de belles aventures vidéoludiques. D'ailleurs, il se peut que vous soyez un peu perdus à ce sujet et que vous ne vous rappeliez pas quand tel ou tel jeu débarque.
Si tel est le cas, sachez que nous avons préparé le calendrier des sorties jeux vidéo d'août 2026, afin que vous puissiez y voir plus clair et que vous puissiez vous préparer au mieux.
Calendrier des sorties jeux vidéo du mois d'août 2026
Dans ce qui suit, vous pouvez donc retrouver la liste des jeux arrivant au cours du mois d'août 2026. Pour chaque entrée, nous vous précisons, bien évidemment, la date de sortie ainsi que les plateformes visées pour que vous ayez toutes les informations clés en main.
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Comme vous pourrez vous en rendre compte grâce au listing ci-après, le mois d'août 2026 marquera l'arrivée de jeux plutôt attendus, notamment Resonance: A Plague Tale Legacy, mais aussi Beast of Reincarnation ou encore Mortal Shell 2 et Marvel Tokon. Lies of P sera également lancé sur Nintendo Switch 2, tandis qu'Once Human débarquera sur les consoles de dernière génération, c'est-à-dire sur PS5 et Xbox Series. Il y a également plusieurs DLC à venir, dont un pour Mafia: The Old Country et un pour Nioh 3. Mais, sans plus tarder, voici le calendrier des sorties jeux vidéo d'août 2026.
|
Jeu
|Date de sortie
|Plateformes
|Beast of Reincarnation
|4 août
|PS5, Xbox Series, PC
|
Big Walk
|4 août
|PS5, PC, Switch 2
|
Kynseed
|4 août
|PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch
|Fields of Mistria
|5 août
|PC
|Akatori
|5 août
|PC
|Marvel Tokon: Fighting Souls
|6 août
|PS5, PC
|Lies of P
|6 août
|Switch 2
|Grounded 2
|11 août
|PS5
|Echoes of Mystralia (accès anticipé)
|11 août
|PC
|The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered
|11 août
|Switch 2
|Rivage
|13 août
|PS5, Xbox Series, PC
|Defender of the Crown: The Legend Returns
|13 août
|PS5, Xbox Series, PC, Switch
|BlazBlue: Entropy Effect
|13 août
|Switch 2
|Duskfade
|13 août
|PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
|Hell Let Loose: Vietnam
|13 août
|PS5, Xbox Series, PC
|Wild Blue Skies
|13 août
|PS5, Xbox Series, PC
|Skatesterre
|13 août
|PS5, Xbox Series PC, Switch 2
|Mafia: The Old Country - DLC Man of Honor
|14 août
|PS5, Xbox Series, PC
|Reka (version 1.0)
|18 août
|PC
|The Sinking City 2
|18 août
|PS5, Xbox Series, PC
|Entropy
|18 août
|PC
|Space Tales (version 1.0)
|19 août
|PC
|Nioh 3 - DLC Enfer déchaîné
|19 août
|PS5, PC
|Mortal Shell 2
|20 août
|PS5, Xbox Series, PC
|STALKER 2 - DLC Cost of Hope
|20 août
|PS5, Xbox Series, PC
|Once Human
|25 août
|PS5, Xbox Series
|Aliens: Fireteam Elite 2
|25 août
|PS5, Xbox Series, PC
|Brigandine: Abyss
|26 août
|PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
|Resonance: A Plague Tale Legacy
|27 août
|PS5, Xbox Series, PC
|Lou's Lagoon
|27 août
|PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2
|Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 2
|27 août
|PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2
|Star Wars: Zero Company
|27 août
|PS5, Xbox Series, PC
|Captain Tsubasa 2 : World Fighters
|28 août
|PS5, Xbox Series, PC, Switch
|Elden Ring Tarnished Edition
|28 août
|Switch 2
Si vous repérez un oubli majeur de notre part, n'hésitez pas à nous le signaler dans l'espace commentaires ci-dessous afin que nous puissions mettre à jour ce calendrier des sorties jeux vidéo d'août 2026. Dans tous les cas, rendez-vous donc dans les prochaines semaines pour découvrir ou bien redécouvrir toutes ces expériences vidéoludiques.
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