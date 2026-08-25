Certains joueurs et joueuses se demandent si Resonance: A Plague Tale Legacy est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Nouveau titre appartenant à la franchise A Plague Tale, Resonance: A Plague Tale Legacy est catégorisé comme un jeu d'action-aventure et un préquel à l'opus Requiem. Devant débarquer à la fin du mois d'août 2026 sur PC ainsi que sur consoles, Resonance: A Plague Tale Legacy fait l'objet de nombreuses interrogations de la part des joueurs. Ainsi, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent si Resonance: A Plague Tale Legacy est multijoueur et/ou coopératif. Si vous vous questionnez à ce propos, sachez que nous vous partageons la réponse dans ce qui suit.

Resonance: A Plague Tale Legacy est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse à cette question est négative : par le passé, et à travers leurs différentes communications officielles, Asobo Studio a bien précisé que Resonance: A Plague Tale Legacy ne dispose pas de dimension multijoueur et n'est pas un jeu coopératif. Cette information est, d'ailleurs, présente sur la page Steam du titre, où nous pouvons apercevoir la mention « Solo », dans un encart sur la droite.

De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Resonance: A Plague Tale Legacy est une expérience 100 % solo. D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus à propos de ce nouveau jeu centré sur le personnage Sofia, sachez que nous vous proposons notre preview de Resonance: A Plague Tale Legacy.

Pour conclure, rappelons que Resonance: A Plague Tale Legacy doit sortir le 27 août 2026 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. À ce sujet, remarquons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre frais sur les plateformes suivantes, en plus de réduction sur des cartes PlayStation Store :