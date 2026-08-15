Resonance: A Plague Tale Legacy : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Resonance: A Plague Tale Legacy.

L'univers de A Plague Tale s'étend, étant donné que le studio français Asobo Studio l'enrichit en ce mois d'août 2026 avec un spin-off qui se déroule 15 ans avant les aventures contées dans Requiem. Dans cet épisode, vous incarnez Sophia, une jeune pillarde qui devra faire face à de nombreuses énigmes sur l'île du Minotaure. Resonance: A Plague Tale Legacy étant particulièrement attendu, du fait de la renommée de la franchise, de nombreux joueurs se demandent si leur ordinateur pourra le faire tourner. C'est pourquoi nous voyons ensemble quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Resonance: A Plague Tale Legacy.

Configurations PC Resonance: A Plague Tale Legacy

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Resonance: A Plague Tale Legacy, sachez que les demandes sont très abordables et que la majeure partie de la communauté devrait être en mesure de le faire tourner. Notez tout de même qu'il demandera 75 Go d'espace libre sur votre SSD.













Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Resonance: A Plague Tale Legacy ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation (OS) Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Processeur (CPU) AMD Ryzen 3 3100 / Intel Core i3-12100 AMD Ryzen 5 5600x / Intel Core i5-12400F Mémoire (RAM) 16 Go 16 Go Carte graphique (GPU) AMD Radeon RX 5500 XT / NVIDIA GeForce GTX 1060 AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti DirectX DX 12.1 DX 12.1 Stockage requis 75 Go 75 Go

Resonance: A Plague Tale Legacy sort le 27 août 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC, et si vous hésitez à vous laissez tenter, notre preview pourrait vous convaincre. Notre partenaire vous le propose également à moindre frais sur les plateformes suivantes :