Resonance: A Plague Tale Legacy : Les configurations PC
le 15 août 2026 à 14h00
L'univers de A Plague Tale s'étend, étant donné que le studio français Asobo Studio l'enrichit en ce mois d'août 2026 avec un spin-off qui se déroule 15 ans avant les aventures contées dans Requiem. Dans cet épisode, vous incarnez Sophia, une jeune pillarde qui devra faire face à de nombreuses énigmes sur l'île du Minotaure. Resonance: A Plague Tale Legacy étant particulièrement attendu, du fait de la renommée de la franchise, de nombreux joueurs se demandent si leur ordinateur pourra le faire tourner. C'est pourquoi nous voyons ensemble quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Resonance: A Plague Tale Legacy.
Configurations PC Resonance: A Plague Tale Legacy
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Resonance: A Plague Tale Legacy, sachez que les demandes sont très abordables et que la majeure partie de la communauté devrait être en mesure de le faire tourner. Notez tout de même qu'il demandera 75 Go d'espace libre sur votre SSD.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Resonance: A Plague Tale Legacy ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configurations minimale et recommandée
|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation (OS)
|Windows 10/11 64-bit
|Windows 10/11 64-bit
|Processeur (CPU)
|AMD Ryzen 3 3100 / Intel Core i3-12100
|AMD Ryzen 5 5600x / Intel Core i5-12400F
|Mémoire (RAM)
|16 Go
|16 Go
|Carte graphique (GPU)
|AMD Radeon RX 5500 XT / NVIDIA GeForce GTX 1060
|AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
|DirectX
|DX 12.1
|DX 12.1
|Stockage requis
|75 Go
|75 Go
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