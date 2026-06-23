Preview Resonance: A Plague Tale Legacy : Une aventure d'action pour du renouveau

Devant débarquer à la fin du mois d'août 2026, nous avons déjà pu poser les mains sur Resonance: A Plague Tale Legacy, dont voici nos premières impressions.

Au mois d'août de l'année 2025, Asobo Studio et Focus Entertainment ont créé la surprise en annonçant Resonance: A Plague Tale Legacy, un nouvel opus pour la fameuse franchise A Plague Tale avec un twist important : il n'est plus question de suivre les aventures d'Amicia et d'Hugo De Runes, mais bien celles de Sophia, déjà connue des joueurs et des joueuses ayant parcouru l'opus Requiem.

Alors que sa sortie approche désormais à grands pas, nous avons eu l'occasion de jouer à deux chapitres de Resonance: A Plague Tale Legacy, d'après un build preview sur PC, parcouru à l'aide d'une manette Xbox Series. Dès lors, voici nos premières impressions sur Resonance: A Plague Tale Legacy, qui s'annonce déjà prometteur et plutôt intéressant.

Une aventure nouvelle qui n'oublie pas ses racines

Sophia, héroïne d'un opus A Plague Tale

Apparue pour la première fois dans A Plague Tale: Requiem, où elle fait figure de soutien pour Amicia et Hugo, Sophia a été plutôt appréciée par la communauté. Ainsi, Asobo Studio a décidé de lui dédier un opus où elle est une pillarde en fuite d'une vingtaine d'années.

Bien décidée à lever le voile sur son passé, Sophia se rend sur l'île du Minotaure, où elle doit résoudre des énigmes tout en échappant aux griffes de l'armée lancée à sa poursuite. Mais, ce n'est pas tout... Sophia est également victime de visions, durant lesquelles elle perçoit le héros antique Thésée à l'ère Minoenne. Deux espaces-temps que nous avons pu expérimenter durant nos sessions et qui se révèlent déjà intéressants, bien que nous ne possédions pas encore tous les tenants et aboutissants narratifs pour pleinement comprendre tous les enjeux scénaristiques de ces visions.

Au cours de notre preview, Sophia fut accompagnée par son amie, Leni. Cela a été l'occasion de voir le duo à l'œuvre, et autant dire que leur dynamique fonctionne vraiment bien. Cet aperçu scénaristique ainsi que du duo Sophia/Leni s'est déjà montré très intrigant et nous rend d'autant plus impatients de parcourir la version complète. Mentionnons également le bon jeu d'acteur de l'interprète de la protagoniste, soit Anna Demetriou, qui représente bien le caractère de son personnage.

Si Asobo Studio a changé de protagoniste, Resonance: A Plague Tale Legacy reste, toutefois, bien lié à la licence A Plague Tale, et ce, selon différents points significatifs.

Un préquel ancré dans sa licence

Resonance: A Plague Tale Legacy se place en tant que préquel pour la franchise, étant donné que son scénario se déroule 15 ans avant les événements de l'opus Requiem. D'ailleurs, selon les dernières informations communiquées par les développeurs, ce nouveau titre A Plague Tale devrait bien parler de la Macula, bien que nous ne sachions pas encore comment ni dans quelle mesure.

En plus de ce point commun narratif, Resonance: A Plague Tale Legacy naît bien du même terreau artistique que celui de ses prédécesseurs. Nous retrouvons, ainsi, cette dichotomie environnementale entre paysages lumineux, voire idylliques, et endroits lugubres, à la limite du sombre. C'est à travers les deux chapitres de ce build preview que nous avons pu voir ces différentes ambiances, qui ont réussi à nous captiver et à nous intriguer. Autant dire que l'île du Minotaure ne semble pas être une destination de rêve...

Resonance: A Plague Tale Legacy profite d'une direction artistique magnifique, voire sublime par endroits, tout comme cela fut déjà le cas avec Requiem, qui avait réussi à nous éblouir tout du long. Et cela n'est pas étonnant quand on sait qu'Asobo Studio a réutilisé son moteur Zouna pour ce nouvel opus. L'aventure de Sophia sera, par ailleurs, accompagnée des compositions musicales d'Olivier Deriviere, qui a offert deux bandes originales extraordinaires pour les précédents titres.

Avec ce nouvel opus, nous retrouvons également l'idée d'une créature grouillante, aussi mystérieuse que mortelle. Même si nous sommes loin de la nuée des rats déferlant sur Amicia et Hugo, ce monstre était tout aussi malaisant que les rongeurs d'A Plague Tale: Innocence et Requiem, forçant ainsi la protagoniste à fuir plutôt qu'à combattre.

Contrairement à Amicia et Hugo, Sophia est décrite comme une combattante aguerrie, faisant ainsi basculer Resonance: A Plague Tale Legacy vers une expérience faite d'actions, façon Uncharted et Tomb Raider.

Par delà Innocence et Requiem

Un gameplay centré sur l'action

Côté gameplay, Resonance: A Plague Tale Legacy s'affranchit totalement de ses aînés en proposant une expérience axée sur l'action, avec une pointe d'exploration et d'énigme. Ici, il n'est plus question de fronde ou bien d'arbalète, mais bien de combat à l'épée et à la dague.

En plus de ces moments alloués à l'exploration, qui permettent de récupérer des équipements accordant des bonus passifs, Resonance: A Plague Tale Legacy propose un système de combat privilégiant le corps-à-corps. Avec sa formule plutôt classique, les joueurs ne seront pas dépaysés : il est possible d'esquiver, de parer et d'effectuer des attaques légères ou bien lourdes. En débloquant des compétences, Sophia est capable de réaliser des mouvements offensifs et défensifs supplémentaires, comme projeter un ennemi sur le reste des combattants. Mentionnons également le grappin, qui donne la possibilité de tirer un adversaire vers soi.

Maîtriser le système de combat est primordial, notamment la parade parfaite pour étourdir ses adversaires, car Sophia doit, bien souvent, faire face à plusieurs ennemis en même temps. D'ailleurs, certains se veulent plus coriaces que d'autres. Bien que l'approche proposée soit somme toute assez classique, force est de constater que cela fonctionne très bien manette en main et que les combats sont relativement prenants. Or, il ne s'agit pas de la seule composante de Resonance: A Plague Tale Legacy d'un point de vue du gameplay.

Une dimension réflexive avec ses puzzles et énigmes

Resonance: A Plague Tale Legacy a un aspect très Uncharted et Tomb Raider en raison de son alternance entre séquences d'action et moments axés sur les énigmes/puzzles. Le rythme est, d'ailleurs, plutôt bon et le passage d'un gameplay à un autre est bien amené.

De ce fait, durant le périple de Sophia, les joueurs sont amenés à se creuser les méninges pour venir à bout de plusieurs énigmes. Bien souvent, Sophia doit faire usage d'un outil particulier, soit une sphère minoenne, baptisée le Prisme. Celui-ci lui permet de diffuser des faisceaux lumineux de couleur, à faire concorder à des endroits bien spécifiques. D'ailleurs, les jeux de lumière sont très souvent associés à des contraintes liées au décor et aux objets environnants. En soi, les énigmes de Resonance: A Plague Tale Legacy ne semblent pas insurmontables, mais il se peut que certaines d'entre elles vous demandent quelques minutes de réflexion.

Notons également qu'il est, dans certains cas, possible de demander de l'aide, notamment à Leni, afin d'être aiguillé dans la bonne direction. Or, c'est au bon vouloir de chacun. Là où d'autres jeux ont tendance à nous mâcher le travail, Resonance: A Plague Tale Legacy laisse le joueur se poser les bonnes questions et trouver les solutions par lui-même. Ce qui est franchement bienvenu et tend à rendre l'aventure d'autant plus stimulante et captivante.