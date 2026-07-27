Resonance: A Plague Tale Legacy : Faut-il avoir terminé les opus A Plague Tale: Innocence et Requiem pour jouer à ce titre ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 juillet 2026 à 16h23
Certains joueurs et joueuses se demandent s'il est nécessaire, voire obligatoire, d'avoir joué aux précédents jeux de la franchise, c'est-à-dire A Plague: Tale Innocence et Requiem, pour parcourir Resonance: A Plague Tale Legacy.
Resonance: A Plague Tale Legacy : Faut-il avoir terminé les opus A Plague Tale: Innocence et Requiem pour jouer à ce titre ?

La franchise A Plague Tale doit, comme vous le savez probablement déjà, accueillir un tout nouvel opus, soit Resonance: A Plague Tale Legacy, qui est prévu pour la fin du mois d'août 2026. Le titre d'Asobo Studio et Focus Entertainment est, d'ailleurs, assez attendu. Certaines personnes au sein de la communauté s'interrogent à son sujet et se demandent alors s'il faut nécessairement avoir terminé les précédents jeux A Plague Tale avant de jouer à Resonance: A Plague Tale Legacy.

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Faut-il avoir joué aux précédents opus de la licence pour faire Resonance: A Plague Tale Legacy ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Selon les informations dévoilées par Asobo Studio et Focus Entertainment, notamment dans une FAQ, qui a été relayée sur Twitter/X, il n'est pas nécessaire d'avoir joué aux précédents jeux A Plague Tale pour parcourir Resonance: A Plague Tale Legacy.

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De ce fait, le studio de développement et l'éditeur ont bien expliqué que Resonance: A Plague Tale Legacy est accessible aux nouveaux venus : « Même s'il s'agit d'une préquelle, il n'est pas nécessaire d'avoir joué à A Plague Tale: Innocence ni à Requiem pour apprécier Resonance et en profiter pleinement ! ». 

Néanmoins, sachez que Resonance: A Plague Tale Legacy se présente comme une histoire préquelle, qui se place plus précisément 15 ans avant les événements de A Plague Tale: Requiem. De plus, la protagoniste de ce nouvel opus, soit Sophia, est présente dans Requiem. Il peut, de ce fait, être intéressant de parcourir les précédents jeux de la franchise A Plague Tale avant de plonger dans Resonance: A Plague Tale Legacy. Cela pourrait vous permettre de mieux comprendre les enjeux scénaristiques, notamment en ce qui concerne la Macula.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Resonance: A Plague Tale Legacy sort le 27 août 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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