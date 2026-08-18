Certains joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence ou non de Resonance: A Plague Tale Legacy dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Développé par Asobo Studio et édité par Focus Entertainment, Resonance: A Plague Tale Legacy, qui est une préquelle à la franchise A Plague Tale, et plus précisément à l'opus Requiem, est plutôt attendu. D'ailleurs, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent notamment si le titre est présent dans le Game Pass afin de savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

Ci-dessous, nous vous partageons toutes les informations à connaître à propos de l'arrivée de Resonance: A Plague Tale Legacy dans le Game Pass.

Resonance: A Plague Tale Legacy est-il dans le Game Pass ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté sera très certainement ravie d'apprendre que la réponse est positive : Resonance: A Plague Tale Legacy entre dans le catalogue du Game Pass, dès son lancement, qui est, pour rappel, programmé pour le 27 août 2026. Cette information a notamment été partagée lorsque XBOS a révélé la deuxième vague des jeux entrants dans le catalogue au cours du mois d'août 2026, via une publication sur Twitter/X et un article sur le site officiel.

estimated time of arrival is VERY SOONhttps://t.co/zwcHyeDj2j pic.twitter.com/khNW671xoF — XBOX Game Pass (@XBOXGamePass) August 18, 2026

À ce sujet, remarquons que Resonance: A Plague Tale Legacy est accessible via un abonnement actif au Game Pass Ultimate ou bien PC Game Pass, pour Cloud, Xbox Series, Portable et PC. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, si vous possédez l'une de ces deux formules du Game Pass, vous pouvez découvrir Resonance: A Plague Tale Legacy via le service de Microsoft, et ce, sans surcoût. Cependant, il se peut qu'Asobo Studio et Focus Entertainment décident de retirer leur titre du Game Pass à l'avenir. Si tel est le cas, nous vous tiendrons informés et nous mettrons à jour cet article.













Pour conclure, rappelons que Resonance: A Plague Tale Legacy doit débarquer le 27 août 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Notre partenaire vous le propose à moindre frais sur les plateformes suivantes :