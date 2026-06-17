Resonance: A Plague Tale Legacy : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant son lancement

Retrouvez toutes les informations importantes à connaître à propos de Resonance: A Plague Tale Legacy, afin d'être prêt pour sa sortie.

Afin de vous aider à vous préparer au mieux à la sortie du nouveau jeu d'Asobo Studio, voici un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir au sujet de Resonance: A Plague Tale Legacy, notamment en ce qui concerne sa date de sortie, son gameplay, son prix ou encore les plateformes de jeu visées.

Date de sortie de Resonance: A Plague Tale Legacy

Annoncé lors du Xbox Games Showcase de juin 2025, c'est durant cet été 2026 que les joueurs et les joueuses pourront découvrir le périple de Sophia puisque la date de sortie de Resonance: A Plague Tale Legacy est programmée pour le 27 août de cette année.

Sur quelle(s) plateforme(s) sort Resonance: A Plague Tale Legacy ?

Malheureusement, tout le monde ne pourra pas parcourir le nouveau titre d'Asobo Studio, étant donné que Resonance: A Plague Tale Legacy doit arriver, à la date indiquée précédemment, sur PS5, Xbox Series et PC. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Asobo Studio et Focus Entertainment n'ont pas prévu de versions PS4 et Xbox One pour le titre.

Quel est le prix de Resonance: A Plague Tale Legacy ?

Notons, tout de suite, que le prix dudit titre varie en fonction des plateformes et qu'une seule édition est prévue. Ainsi, Resonance: A Plague Tale Legacy est vendu à 49,99 € sur PC, contre 59,99 € sur consoles (PS5 et Xbox Series).

Resonance: A Plague Tale Legacy est-il un jeu multijoueur ?

Tout comme les opus A Plague Tale (Innocence et Requiem), Resonance: A Plague Tale Legacy propose une expérience 100 % solo et ne dispose donc pas d'une dimension multijoueur.

Quelle est l'histoire de Resonance: A Plague Tale Legacy ?

Sur Resonance: A Plague Tale Legacy, les joueurs et les joueuses suivent le périple de Sophia, un personnage déjà rencontré dans l'opus Requiem. D'ailleurs, l'histoire de ce titre se place, plus précisément, « quinze ans avant les événements de A Plague Tale: Requiem ». Resonance: A Plague Tale Legacy nous transportera sur l'île du Minotaure, où Sophia devra « lever le voile sur les mystères de son passé », tout en échappant à la vigilance de l'armée lancée à sa poursuite.

Grâce à une récente vidéo de gameplay partagée par les développeurs en juin 2026, dont la durée dépasse sept minutes, nous avons également appris que Sophia est victime de visions, qui la plongent dans l'ère Minoenne et l'aide à comprendre que son « entité mystérieuse qui résonne en elle » n'est autre que Thésée.

Quel est le gameplay de Resonance: A Plague Tale Legacy ?

Resonance: A Plague Tale Legacy est considéré comme un jeu d'action-aventure. D'ailleurs, Sophia est décrite comme « une combattante agile, déterminée et redoutable, maîtrisant un corps-à-corps rythmé, réactif et exigeant ».

Selon les dernières informations connues, le système de combat de Resonance: A Plague Tale Legacy demandera aux joueurs et aux joueuses de maîtriser la parade parfaite et l'esquive, afin de venir à bout des différents ennemis qui se dresseront sur le chemin de Sophia. Ces derniers pourront également utiliser le grappin pour agripper et propulser les adversaires, ou encore effectuer des combos dévastateurs à l'épée et à la dague. En complément, remarquons que Resonance: A Plague Tale Legacy proposera son lot de puzzles et énigmes à résoudre.

Portée par les écrits de votre carnet, marchez dans les pas de ceux qui ont précédé et plongez au cœur d'un monde visuellement éblouissant pour en percer les mystères et relever des défis mortels. Utilisez une sphère minoenne, le Prisme, un objet que Dédale lui-même aurait créé au cœur de l'île, pour résoudre les énigmes ingénieuses de son labyrinthe.

Rendez-vous donc le 27 août 2026 pour découvrir Resonance: A Plague Tale Legacy, qui débarque à ce moment-là sur PS5, Xbox Series et PC. Soulignons aussi que le titre entrera, dès le jour de sa sortie, dans le catalogue du Game Pass.