Resonance: A Plague Tale Legacy s'offre une longue vidéo de gameplay, axée sur les combats

Asobo Studio et Focus Entertainment ont, récemment, partagé un trailer de gameplay pour Resonance: A Plague Tale Legacy, qui montre notamment le système de combat.

Comme vous le savez probablement déjà, Resonance: A Plague Tale Legacy doit arriver à la fin du mois d'août de cette année 2026. Ainsi, alors qu'il reste encore quelques semaines à patienter, Asobo Studio et Focus Entertainment accélèrent leur communication autour du titre. D'ailleurs, les développeurs viennent de dévoiler une vidéo de gameplay, plutôt longue, pour Resonance: A Plague Tale Legacy.

Du gameplay pour Resonance: A Plague Tale Legacy

En effet, Asobo Studio et Focus Entertainment ont révélé le gameplay de Resonance: A Plague Tale Legacy à travers une vidéo, dont la durée dépasse sept minutes. C'est, ainsi, l'occasion d'en voir et d'en apprendre plus à propos du système de combat, qui se voudra aussi intense qu'exigeant.

Pour mener à bien l'aventure de Sophia, les joueurs et les joueuses devront notamment maîtriser la parade parfaite et l'esquive. Il sera également possible d'enchaîner des combos en utilisant l'épée ainsi que la dague de la protagoniste. De plus, le grappin pourra être un outil très utile durant les affrontements, car celui-ci permet d'agripper et propulser les ennemis. En complément, la communauté peut s'attendre à un périple ponctué de puzzles anciens et complexes, qu'il faudra résoudre.

Sophia et Thésée dans Resonance: A Plague Tale Legacy

Ce nouveau trailer est également l'occasion de voir que, sur Resonance: A Plague Tale Legacy, Sophia est victime de visions, qui la plongent dans l'ère Minoenne. De ce fait, la protagoniste comprend que Thésée est « l'entité mystérieuse qui résonne en elle ». D'ailleurs, dans cette nouvelle vidéo, les joueurs et les joueuses peuvent voir Thésée à l'action.

Rappelons, en guise de conclusion, que Resonance: A Plague Tale Legacy arrive le 27 août 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Soulignons aussi que le titre débarquera, dès le jour de sa sortie, dans le catalogue du Game Pass.