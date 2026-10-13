Resident Evil Veronica : Un DLC inédit déjà en préparation ?

Alors que Resident Evil Veronica n'est pas encore disponible, un célèbre leaker révèle qu'un DLC serait en cours de développement et qu'il s'agirait d'une nouveauté notable pour un remake de la saga.

Prochain projet confirmé sur la liste des remakes de la saga horrifique de Capcom, Resident Evil Veronica devrait arriver sur nos consoles en 2027, sans date plus précise pour le moment. Mais depuis sa révélation en juin dernier, peu d'annonces ont été partagées à son sujet. D'ailleurs, il semble même qu'en interne, le jeu aurait été reporté de plusieurs mois.

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Alors que les admirateurs de la franchise espèrent une date ou de nouvelles précisions sur le titre, Dusk Golem partage une information surprenante. L'insider réputé pour la fiabilité de ses sources a partagé sur X qu'un DLC inédit serait actuellement en préparation.

Une histoire inédite pour prolonger l'aventure Resident Evil Veronica ?

Si vous avez joué aux précédents jeux de la franchise, vous savez que seul Resident Evil 4 Remake a eu droit à un DLC. Mais il s'agissait d'un cas un peu particulier car Separate Ways faisait partie du jeu d'origine et nous permettait d'en apprendre plus sur Ada Wong. Cependant, Resident Evil Veronica pourrait avoir droit à une histoire originale supplémentaire.

@RE_Persian @LucasFerre60847 I've only heard about one story DLC for Requiem & one story DLC for Veronica. Both are being made to be a few hours long up the alley of Separate Ways & Shadow of Rose however. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) October 10, 2026

Les spéculations proposent plusieurs pistes pour le contenu de ce DLC. Une première hypothèse serait que le DLC raconterait l'histoire du point de vue de Wesker, dans la lignée de ce qui a été fait avec Ada pour Separate Ways. La deuxième suggestion serait que ce DLC raconterait le chapitre manquant de Claire situé entre Resident Evil 2 et l'opus Veronica.

Enfin, une troisième théorie suggère que ce DLC se pencherait sur les expériences de la famille Ashford via les personnages d'Alfred et d'Alexia.

Des informations à prendre avec des pincettes

Même si ses sources sont généralement fiables, il faut toutefois garder en tête qu'il s'agit de simples rumeurs. Capcom n'a encore rien annoncé à ce sujet et si les prédictions de Dusk Golem ont souvent été vérifiées, il lui arrive de se tromper. Si un changement survient en interne, ce projet peut prendre une toute autre direction ou être mis de côté.

De fait, il est recommandé d'attendre un communiqué officiel de la part de Capcom avant d'imaginer plus d'éléments sur ce potentiel DLC. Mais voudriez-vous une histoire annexe pour l'opus Veronica ? Partagez votre avis dans les commentaires juste en dessous.