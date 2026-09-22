Resident Evil Veronica aurait été reporté en interne

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 septembre 2026 à 12h04
Il semblerait que la sortie de Resident Evil Veronica, qui est un opus très attendu, aurait été repoussée en interne.
Resident Evil Veronica aurait été reporté en interne

Depuis la révélation de Resident Evil Veronica, de nombreux joueurs et joueuses attendent des nouvelles de cet opus, qui ne s'est malheureusement pas montré lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2026. Son absence pourrait s'expliquer grâce à cette nouvelle rumeur : Resident Evil Veronica aurait été reporté, en interne.

Un potentiel report en interne pour Resident Evil Veronica

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C'est l'insider Dusk Golem, qui est assez connu de la communauté et qui a vu juste sur différents sujets par le passé, qui a partagé cette information non officielle sur son compte Twitter/X. Selon ce dernier, qui aurait entendu cela « à trois reprises de la part de trois différentes personnes », il y aurait de grandes chances que Resident Evil Veronica aurait été reporté à l'automne 2027. De précédents rapports laissaient entendre que ce nouvel opus pourrait sortir au cours du premier semestre de l'année prochaine.

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Dusk Golem apporte également quelques explications à propos de l'absence de Resident Evil Veronica au Tokyo Game Show (TGS) de 2026 : 

Cela m'explique aussi en partie pourquoi ils auraient pu faire l'impasse sur le TGS, alors qu'aucun autre jeu de la série principale Resident Evil ne l'a jamais fait auparavant [...] Je savais qu'ils apporteraient quelques modifications de dernière minute au jeu, mais l'ampleur de ces modifications et le temps nécessaire pour les réaliser restaient un peu flous. Cela dit, si cela se révèle vrai, j'imagine qu'ils ont estimé que cela prendrait plus de temps qu'ils ne l'avaient.

L'insider rappelle que cette information est à prendre « avec des pincettes », bien qu'il « commence à croire que c'est vrai ». Pour autant, il convient de noter que Capcom n'a jamais dévoilé de date de sortie précise pour Resident Evil Veronica, il ne s'agit donc pas d'un « retard officiel », mais bien d'un possible report en interne.

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Reste à savoir si cette rumeur est bel et bien vraie, et surtout quand nous pourrons découvrir Resident Evil Veronica manette en main. Affaire à suivre, donc...

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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