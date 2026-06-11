Resident Evil Veronica en dit plus sur Claire et l'absence de « Code » dans le titre

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 juin 2026 à 11h18
Capcom a livré de plus amples détails concernant Resident Evil Veronica, notamment en parlant de Claire et du titre du remake.
Resident Evil Veronica en dit plus sur Claire et l'absence de « Code » dans le titre

Maintenant que Resident Evil Veronica a été officiellement annoncé par Capcom, nous avons le droit à de plus amples informations à propos de ce remake, qui était très attendu par la communauté et qui a fait l'objet de nombreuses rumeurs. D'ailleurs, après avoir expliqué que le remake disposera uniquement d'une vue à la troisième personne, Capcom a partagé des précisions concernant Claire, le personnage jouable de Resident Evil Veronica, et le titre du remake.

À lire également

Resident Evil Veronica : Ne vous attendez pas à une vue à la première personne

Resident Evil Veronica : Ne vous attendez pas à une vue à la première personne

Resident Evil Veronica donne des détails sur Claire

resident-evil-veronica-claire

En effet, au cours d'une récente session Q&A, à laquelle plusieurs médias ont pu assister, dont Polygon, le producteur de Resident Evil Veronica, Yoshiaki Hirabayashi, a parlé de Claire Redfield. Ainsi, le producteur a expliqué que la protagoniste a évolué depuis les événements de Resident Evil 2 Remake

La dernière fois que nous avons incarné Claire, c'était dans le remake de Resident Evil 2. Dans la chronologie du jeu, Veronica se déroule trois mois après l'incident de Raccoon City. En l'espace de trois mois seulement, Claire n'a pas eu le temps de devenir agent du gouvernement ou quoi que ce soit de ce genre. Cette expérience l'a transformée à bien des égards, et elle a suivi une formation dispensée par son frère Chris.

De ce fait, nous pouvons nous attendre à une certaine évolution pour le personnage de Claire Redfield dans Resident Evil Veronica, qui a, d'ailleurs, abandonné le mot « Code », disponible dans le titre du jeu original.

Des explications sur l'abandon de « Code » dans le titre de Resident Evil Veronica

veronica1

À la même occasion, Yoshiaki Hirabayashi a expliqué pourquoi Capcom a décidé de retirer le terme « Code » dans le titre du remake Resident Evil Veronica. Le producteur précise, dès lors, que le studio souhaite montrer que Resident Evil Veronica est tout aussi important que les opus numérotés de la franchise :

Nous respectons l'original. Mais je vous invite à réfléchir aux titres des derniers jeux Resident Evil, tels que Village et Requiem.

Selon le producteur, les derniers opus incarnent leurs thèmes. Dès lors, Capcom a voulu faire de même avec Resident Evil Veronica.

Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Veronica doit débarquer au cours de l'année 2027, mais aucune date de sortie précise n'a été communiquée, à ce jour.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Resident Evil Veronica : Capcom partage les premiers chiffres, succès en vue ?
Resident Evil Veronica 04 août 2026

Resident Evil Veronica : Capcom partage les premiers chiffres, succès en vue ?

Deux mois après son annonce, le remake de Resident Evil Veronica suscite un engouement spectaculaire. Capcom vient de confirmer que le jeu horrifique a franchi le cap des deux millions d'ajouts aux listes de souhaits sur Steam, confirmant l'attente immense des joueurs.
Resident Evil : Capcom veut sortir un jeu par an, un objectif possible grâce aux remakes
Resident Evil Veronica 29 juillet 2026

Resident Evil : Capcom veut sortir un jeu par an, un objectif possible grâce aux remakes

Capcom a, récemment, partagé son souhait de lancer un jeu Resident Evil par an.
Resident Evil Veronica pourrait partager ce point commun avec l'opus Requiem
Resident Evil Veronica 28 juillet 2026

Resident Evil Veronica pourrait partager ce point commun avec l'opus Requiem

Alors que Capcom travaille activement sur Resident Evil Veronica, il semble que ce qui se passera après le lancement de ce nouveau titre soit déjà évoqué en interne.

commentaire (0)