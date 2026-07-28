Resident Evil Veronica pourrait partager ce point commun avec l'opus Requiem

Alors que Capcom travaille activement sur Resident Evil Veronica, il semble que ce qui se passera après le lancement de ce nouveau titre soit déjà évoqué en interne.

Révélé lors du Summer Game Fest 2026, Resident Evil Veronica est le prochain remake que les passionnés de la franchise horrifique pourront découvrir ou redécouvrir. Depuis cette annonce, la communauté a eu quelques informations supplémentaires comme la raison de la disparition du mot « code », présent dans le titre originel.

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Cependant, les rumeurs restent nombreuses concernant ce remake. D'ailleurs, l'une d'elles suggère que, comme Resident Evil Requiem, Veronica pourrait voir son histoire être prolongée grâce à du contenu additionnel.

Un DLC aussi en préparation pour ce remake ?

Cette suggestion a été partagée par AestheticGamer (alias Dusk Golem). L'insider dont les sources sont généralement fiables répondait à l'origine à un internaute sur l'absence de spin-offs dans la franchise. Mais il a rapidement confié dans une publication sur X que Resident Evil Veronica aurait également droit à un DLC après son lancement.

La solution temporaire de Capcom pour pallier l'absence de spin-offs en développement consiste à se concentrer, depuis quelques mois, sur des extensions narratives majeures de plusieurs heures pour Resident Evil Requiem et Veronica — et potentiellement pour les futurs titres afin de les intégrer au calendrier de production actuel.

Rappelons que Capcom a déjà prévu d'offrir une extension à Resident Evil Requiem, mais que celle-ci serait disponible après Resident Evil Veronica. À l'heure actuelle, aucune fenêtre de sortie n'a été évoquée pour ce DLC.

Une première pour Resident Evil Veronica si un tel contenu est prévu

Si cette rumeur s'avère, il s'agirait d'une grande première pour l'opus Veronica. En effet, ce dernier n'a pas encore reçu d'extension. Cela pourrait ainsi étoffer l'histoire de Claire ou donner aux fidèles de la franchise une nouvelle aventure effrayante. Cependant, l'information est à prendre avec des pincettes tant qu'elle n'a pas été confirmée par Capcom.

*cough Capcom's temporary solution to there being no spin-offs in the works is they've in the last few months decided to focus on major several hour long DLC story expansions for Resident Evil Requiem & Veronica, & possibly future RE titles to fit into current pipeline cough* https://t.co/wxOPqjxC68 — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) July 27, 2026

Resident Evil Veronica devrait sortir dans le courant de l'année 2027 et sera disponible sur PC, PlayStation et consoles Xbox Series.