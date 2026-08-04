Resident Evil Veronica : Capcom partage les premiers chiffres, succès en vue ?

Deux mois après son annonce, le remake de Resident Evil Veronica suscite un engouement spectaculaire. Capcom vient de confirmer que le jeu horrifique a franchi le cap des deux millions d'ajouts aux listes de souhaits sur Steam, confirmant l'attente immense des joueurs.

Annoncé à l'occasion du Summer Game Fest, le remake de Resident Evil: Code Veronica prouve déjà qu'il est l'un des titres les plus attendus de l'année 2027. Alors que Capcom a gardé le mystère quasi intact autour des mécaniques de jeu et de la refonte visuelle, puisque seul un trailer a été dévoilé pour le moment, l'éditeur japonais vient de partager une statistique impressionnante qui témoigne de l'impatience colossale de la communauté pour Resident Evil Veronica.

Un succès fulgurant sur la plateforme de Valve

L'annonce a été faite directement sur le compte Twitter/X officiel de la célèbre franchise de survie. Pour célébrer ce palier symbolique, les développeurs ont publié un message teinté d'humour pour remercier leur public.

2 millions de biscuits pour les 2 millions d'entre vous qui ont ajouté Resident Evil Veronica à leur liste de souhaits. Merci !

Ce court texte était accompagné d'une image de la mystérieuse vieille dame française aperçue dans la toute première bande-annonce du titre. Son sourire, étrangement décalé par rapport à sa voix juvénile, ne présage probablement rien de bon pour les futurs joueurs qui oseront s'aventurer dans cette nouvelle itération.

2 million biscuits for the 2 million of you who've wishlisted Resident Evil Veronica. Thank you! pic.twitter.com/mWU6oCbvCP — Resident Evil (@RE_Games) August 4, 2026

S'il est difficile de savoir quelle plateforme est le plus concernée par l'attente autour de Resident Evil Veronica, sur Steam, le remake se place dans le top 10 des jeux les plus attendus, à la septième place. Et tout cela, sans que la campagne marketing ne soit réellement lancée, si ce n'est donc le trailer de présentation, que vous pouvez d'ailleurs revisionner ci-dessous si vous le souhaitez.

Une attente justifiée par un héritage prestigieux

Ce succès anticipé n'a finalement rien de surprenant quand on se penche sérieusement sur l'histoire de la saga horrifique. Le jeu d'origine reste à ce jour le deuxième opus le mieux noté de toute la franchise sur l'agrégateur Metacritic, se positionnant juste derrière le légendaire Resident Evil 4.

Même si sa popularité a pu légèrement fluctuer au fil du temps face aux autres épisodes canoniques, il demeure une œuvre culte pour des millions de fans à travers le monde entier. De plus, les remakes lancés par Capcom, que ce soit Resident Evil 2, 3 ou 4, ont tous été appréciés, sans oublier la sortie de Resident Evil Requiem en début d'année, qui a su trouver son public très rapidement.

Nous devrions en savoir plus, avec une nouvelle bande-annonce et une date de sortie, assez vite. Peut-être lors de la gamescom.