Resident Evil Veronica : Ne vous attendez pas à une vue à la première personne

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 juin 2026 à 10h43
Capcom a expliqué que Resident Evil Veronica n'est pas un jeu en vue à la première personne.
Resident Evil Veronica : Ne vous attendez pas à une vue à la première personne

Comme vous le savez probablement déjà, Resident Evil Veronica a été annoncé officiellement lors du Summer Game Fest de juin 2026. Ainsi, tout naturellement, Capcom commence à livrer de plus amples informations à propos du remake. D'ailleurs, les développeurs ont précisé que Resident Evil Veronica se jouera en vue à la troisième personne.

Une vue à la troisième personne pour Resident Evil Veronica

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En effet, comme reporté par GamesRadar, qui a assisté à une session Q&A avec le producteur du jeu, Yoshiaki Hirabayashi, Resident Evil Veronica ne proposera pas de vue à la première personne et se jouera donc en vue à la troisième personne. De ce fait, contrairement à ce que nous avons pu voir dans le premier trailer, il ne faut pas compter sur une perspective à la première personne sur ce remake, mettant en scène Claire Redfield.

Yoshiaki Hirabayashi a, également, indiqué que Resident Evil Veronica donne l'impression d'être « tout à fait dans l'esprit du jeu Resident Evil 2 Remake ». Soulignons, à ce propos, que le remake de Resident Evil 2 était seulement jouable en vue à la troisième personne (bien qu'il soit désormais possible d'y jouer en vue FPS grâce à un mod).

Pas d'option pour changer de vue sur Resident Evil Veronica

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Ces propos laissent entendre que Resident Evil Veronica ne disposera donc pas d'une option permettant de changer de vue, comme cela avait pu être le cas sur de précédents opus de la franchise, à l'image, par exemple, de Resident Evil Requiem. Il est, cependant, possible que Capcom implante des cinématiques en vue à la première personne, comme c'est le cas dans l'ouverture de Resident Evil 3 Remake, mais rien n'est sûr et il ne s'agit que d'une supposition.

Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Veronica ne dispose, malheureusement, pas encore de date de sortie. Le titre de Capcom doit arriver au cours de l'année 2027, selon les dernières informations connues.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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