Resident Evil : Capcom veut sortir un jeu par an, un objectif possible grâce aux remakes

Capcom a, récemment, partagé son souhait de lancer un jeu Resident Evil par an.

Depuis de nombreuses années maintenant, la licence Resident Evil s'offre des opus majeurs, mais aussi des remakes, qui sortent alternativement. D'ailleurs, Capcom désire sortir un jeu Resident Evil tous les ans et compte bien s'appuyer sur les remakes pour cela.

Un jeu Resident Evil tous les ans est l'objectif de Capcom

C'est durant une interview présente dans le dernier numéro de GameInformer que le producteur de chez Capcom, Masachika Kawata, a dit quelques mots concernant l'approche de la firme pour la franchise Resident Evil. Masachika Kawata a ainsi expliqué que Capcom souhaite que la licence Resident Evil s'offre un jeu par an. Or, cela ne serait pas possible, et surtout un « défi de taille et une tâche très difficile », sans les remakes :

Le fait de pouvoir revisiter d'anciens jeux et d'en réaliser des remakes aide Capcom à atteindre son objectif de sortir un titre Resident Evil chaque année, mais cela permet également à l'équipe de se lancer sans cesse de nouveaux défis et de perfectionner son art. Cela ne veut pas dire pour autant que les remakes sont moins importants. En réalité, ils sont tout aussi importants que les titres de la série principale.

Cette stratégie permet, d'ailleurs, à Capcom d'avoir l'apport financier nécessaire pour produire de nouveaux jeux Resident Evil, ou encore de toutes nouvelles IP : « Capcom a la chance d'avoir trouvé ce modèle qui nous permet de continuer à disposer des ressources financières nécessaires pour créer, par exemple, de nouveaux opus de la série Resident Evil ou des univers totalement inédits comme Pragmata. C'est donc cette relation qui existe ».

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Reste à savoir ce que Capcom nous réserve à l'avenir pour la franchise Resident Evil, en dehors du remake Veronica et du DLC à venir pour le dernier opus majeur, Resident Evil Requiem.