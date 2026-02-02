Resident Evil Requiem : Vous allez avoir peur, plus que sur Resident Evil Village

Le directeur de Resident Evil Requiem s'est, récemment, exprimé à propos de l'horreur dans ce nouvel opus, qui sera plus effrayant que le dernier jeu.

Resident Evil Requiem fait plus peur que Resident Evil Village

Dans l'ensemble, ce jeu [Resident Evil Requiem] est peut-être plus effrayant que Resident Evil Village, mais il alterne entre tension et soulagement, ce n'est donc pas une expérience continue et suffocante.

Fresh news on Resident Evil Requiem:



🪚 Chainsaws for everybody

💊 Persistent enemies and items between Grace and Leon

🧟 Reinvented, unpredictable zombies



More in a new Capcom interview: https://t.co/h2I8xTLihB pic.twitter.com/iHrcL5wMio — PlayStation (@PlayStation) January 29, 2026

Davantage d'horreur dans les sections avec Grace sur Resident Evil Requiem

Dans Resident Evil Requiem, cependant, les segments de Leon sont davantage axés sur l'action, ce qui nous a permis de vraiment pousser l'horreur dans les sections de Grace. Les parties de Leon sont toujours effrayantes, bien sûr, mais je dirais qu'elles sont plus exaltantes que purement horribles.

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Comme vous le savez probablement déjà,doit sortir à la fin de ce mois de février 2026. Il est ainsi, tout naturel, de voir la communication autour de ce nouvel opus s'intensifier. Ainsi, il y a très peu de temps, le directeur de cet opus a précisé queC'est au cours d'une interview avec PlayStation Blog que. Durant cet échange, Koshi Nakanishi a évaluéselon « l'échelle de la terreur ». Ce dernier a ainsi expliqué queAinsi,, notamment aux côtés de Grace Ashcroft. Mais, les joueurs et les joueuses peuvent tout de même s'attendre à des moments moins effrayants, et davantage axés sur l'action. Ce qui s'explique par la présence de deux personnages jouables, au gameplay bien différent.Dans cette même interview, Koshi Nakanishi a indiqué que les parties dédiées à Leon S. Kennedy sont centrées sur l'action, tandis queDe ce fait,, notamment plus que le précédent opus, qui se voulait moins effrayant pour une raison bien précise : « Oui, certains joueurs ont eu du mal à terminer Resident Evil 7, nous avons donc un peu atténué l'horreur dans Resident Evil Village ».Pour conclure, rappelons quedébarque le 27 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :