Resident Evil Requiem : Vous allez avoir peur, plus que sur Resident Evil Village

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 février 2026 à 16h26
Le directeur de Resident Evil Requiem s'est, récemment, exprimé à propos de l'horreur dans ce nouvel opus, qui sera plus effrayant que le dernier jeu.
Resident Evil Requiem : Vous allez avoir peur, plus que sur Resident Evil Village
Comme vous le savez probablement déjà, Resident Evil Requiem doit sortir à la fin de ce mois de février 2026. Il est ainsi, tout naturel, de voir la communication autour de ce nouvel opus s'intensifier. Ainsi, il y a très peu de temps, le directeur de cet opus a précisé que Resident Evil Requiem se veut plus effrayant que Resident Evil Village.

Resident Evil Requiem fait plus peur que Resident Evil Village

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C'est au cours d'une interview avec PlayStation Blog que le directeur de Resident Evil Requiem, Koshi Nakanishi, s'est prononcé à propos de l'horreur de ce nouvel opus. Durant cet échange, Koshi Nakanishi a évalué Resident Evil Requiem selon « l'échelle de la terreur ». Ce dernier a ainsi expliqué que Resident Evil Requiem se veut plus effrayant que le dernier titre de la franchise, Resident Evil Village
Dans l'ensemble, ce jeu [Resident Evil Requiem] est peut-être plus effrayant que Resident Evil Village, mais il alterne entre tension et soulagement, ce n'est donc pas une expérience continue et suffocante.
Ainsi, Resident Evil Requiem devrait proposer son lot de séquences faisant vraiment peur, notamment aux côtés de Grace Ashcroft. Mais, les joueurs et les joueuses peuvent tout de même s'attendre à des moments moins effrayants, et davantage axés sur l'action. Ce qui s'explique par la présence de deux personnages jouables, au gameplay bien différent.


Davantage d'horreur dans les sections avec Grace sur Resident Evil Requiem

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Dans cette même interview, Koshi Nakanishi a indiqué que les parties dédiées à Leon S. Kennedy sont centrées sur l'action, tandis que l'horreur transparaît davantage lors des moments où les joueurs sont aux commandes de Grace Ashcroft
Dans Resident Evil Requiem, cependant, les segments de Leon sont davantage axés sur l'action, ce qui nous a permis de vraiment pousser l'horreur dans les sections de Grace. Les parties de Leon sont toujours effrayantes, bien sûr, mais je dirais qu'elles sont plus exaltantes que purement horribles. 
De ce fait, Resident Evil Requiem devrait faire peur, notamment plus que le précédent opus, qui se voulait moins effrayant pour une raison bien précise : « Oui, certains joueurs ont eu du mal à terminer Resident Evil 7, nous avons donc un peu atténué l'horreur dans Resident Evil Village ».

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Pour conclure, rappelons que Resident Evil Requiem débarque le 27 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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