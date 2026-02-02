Resident Evil Requiem : Vous allez avoir peur, plus que sur Resident Evil Village

PS Store : Une multitude de jeux à prix réduit grâce à la Super Promo de l'été 2026
Le PlayStation Store s'est, récemment, offert la Super Promo de l'été, qui propose de belles réductions sur de nombreux jeux, et ce, jusqu'au mois d'août 2026.
Dans l'ensemble, ce jeu [Resident Evil Requiem] est peut-être plus effrayant que Resident Evil Village, mais il alterne entre tension et soulagement, ce n'est donc pas une expérience continue et suffocante.Ainsi, Resident Evil Requiem devrait proposer son lot de séquences faisant vraiment peur, notamment aux côtés de Grace Ashcroft. Mais, les joueurs et les joueuses peuvent tout de même s'attendre à des moments moins effrayants, et davantage axés sur l'action. Ce qui s'explique par la présence de deux personnages jouables, au gameplay bien différent.
Fresh news on Resident Evil Requiem:— PlayStation (@PlayStation) January 29, 2026
🪚 Chainsaws for everybody
💊 Persistent enemies and items between Grace and Leon
🧟 Reinvented, unpredictable zombies
More in a new Capcom interview: https://t.co/h2I8xTLihB pic.twitter.com/iHrcL5wMio
Dans Resident Evil Requiem, cependant, les segments de Leon sont davantage axés sur l'action, ce qui nous a permis de vraiment pousser l'horreur dans les sections de Grace. Les parties de Leon sont toujours effrayantes, bien sûr, mais je dirais qu'elles sont plus exaltantes que purement horribles.De ce fait, Resident Evil Requiem devrait faire peur, notamment plus que le précédent opus, qui se voulait moins effrayant pour une raison bien précise : « Oui, certains joueurs ont eu du mal à terminer Resident Evil 7, nous avons donc un peu atténué l'horreur dans Resident Evil Village ».
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