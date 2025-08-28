Resident Evil Requiem va mettre vos nerfs à rude épreuve

Le directeur de Resident Evil Requiem s'est, récemment, confié à propos de ce nouvel opus, qui sera plutôt extrême sur un point précis.

Resident Evil Requiem proposera une expérience façon « montagnes russes »

Il y a vraiment cette courbe de tension et de relâchement tout au long du jeu, qui culmine à un moment donné. C'est quelque chose qui, selon moi, rend Resident Evil vraiment unique parmi les jeux d'horreur. Nous ne nous contenterons pas de vous faire peur, nous vous offrons la possibilité de relâcher cette tension en surmontant toutes les épreuves.

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Nous sommes actuellement en phase de test dans le cadre du développement, alors que nous nous préparons pour la sortie prévue en février, et même lorsque nous y jouons en interne, en nous mettant à la place des joueurs, j'ai vraiment l'impression que ce sera d'incroyables montagnes russes. Ils vont avoir l'impression que la courbe de tension et de relâchement va être... c'est peut-être l'écart le plus extrême entre ces deux axes. Les points de cette courbe seront tellement éloignés les uns des autres que ce sera incroyable.

Resident Evil 9: Requiem's director explains how in one crucial way, it is the "most extreme" title in the series yethttps://t.co/s8brK6kYDr pic.twitter.com/NKuGLfdSnw — Eurogamer (@eurogamer) August 27, 2025

Une première créature angoissante dévoilée

Officialisé lors du Summer Game Fest 2025 et montré lors de l'Opening Night Live de la gamescom de cette année,est très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par les fans de la franchise. Toutefois, ces derniers doivent être prêts :Il y a très peu de temps, le directeur du jeu, Koshi Nakanishi, s'est confié aux journalistes d'Eurogamer à propos de Resident Evil Requiem, et plus précisément au sujet de son rythme. Koshi Nakanishi a, dès lors, expliqué que: la protagoniste, Grace Ashcroft, aura une certaine courbe de progression. Ce qui est l'un des éléments essentiels de la franchise, selon Koshi Nakanishi :C'est, d'ailleurs,. D'ailleurs, l'un des premiers monstres révélés sera certainement craint par la communauté.Lors de la gamescom 2025, beaucoup de journalistes ont pu essayer, selon une démo publique.(qui ne serait pas Lisa Trevor, selon les dernières informations), qui ferait office de nouveau « stalker » (à la manière de Lady Dimitrescu, par exemple). Ça s'annonce très angoissant.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 27 février 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.