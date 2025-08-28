Resident Evil Requiem va mettre vos nerfs à rude épreuve

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 août 2025 à 12h16
Le directeur de Resident Evil Requiem s'est, récemment, confié à propos de ce nouvel opus, qui sera plutôt extrême sur un point précis.
Resident Evil Requiem va mettre vos nerfs à rude épreuve
Officialisé lors du Summer Game Fest 2025 et montré lors de l'Opening Night Live de la gamescom de cette année, Resident Evil Requiem est très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par les fans de la franchise. Toutefois, ces derniers doivent être prêts : Resident Evil Requiem sera plutôt « extrême ».

Resident Evil Requiem proposera une expérience façon « montagnes russes »

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Il y a très peu de temps, le directeur du jeu, Koshi Nakanishi, s'est confié aux journalistes d'Eurogamer à propos de Resident Evil Requiem, et plus précisément au sujet de son rythme. Koshi Nakanishi a, dès lors, expliqué que Resident Evil Requiem disposera de la même approche que Resident Evil 7: BioHazard : la protagoniste, Grace Ashcroft, aura une certaine courbe de progression. Ce qui est l'un des éléments essentiels de la franchise, selon Koshi Nakanishi :
Il y a vraiment cette courbe de tension et de relâchement tout au long du jeu, qui culmine à un moment donné. C'est quelque chose qui, selon moi, rend Resident Evil vraiment unique parmi les jeux d'horreur. Nous ne nous contenterons pas de vous faire peur, nous vous offrons la possibilité de relâcher cette tension en surmontant toutes les épreuves.

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C'est, d'ailleurs, ce jeu entre tension et relâchement qui fera de Resident Evil Requiem une expérience plutôt « extrême »
Nous sommes actuellement en phase de test dans le cadre du développement, alors que nous nous préparons pour la sortie prévue en février, et même lorsque nous y jouons en interne, en nous mettant à la place des joueurs, j'ai vraiment l'impression que ce sera d'incroyables montagnes russes. Ils vont avoir l'impression que la courbe de tension et de relâchement va être... c'est peut-être l'écart le plus extrême entre ces deux axes. Les points de cette courbe seront tellement éloignés les uns des autres que ce sera incroyable.
Autant dire que Resident Evil Requiem risque de fortement jouer avec les nerfs des fans. D'ailleurs, l'un des premiers monstres révélés sera certainement craint par la communauté.

Une première créature angoissante dévoilée

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Lors de la gamescom 2025, beaucoup de journalistes ont pu essayer Resident Evil Requiem, selon une démo publique. Celle-ci a, notamment, présenté une créature gigantesque ainsi que déformée (qui ne serait pas Lisa Trevor, selon les dernières informations), qui ferait office de nouveau « stalker » (à la manière de Lady Dimitrescu, par exemple). Ça s'annonce très angoissant.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem arrive le 27 février 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaires (2)

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Stef (invité) Le 29/08/2025 à 12:32

cé clair, jvais péter l'écran si jlag

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le vrai leon (invité) Le 28/08/2025 à 16:32

Oui il va mettre mes nerfs à rude épreuve pcq il sera super mal opti et que du coup le jeu va crash, bien joué la com, capcom