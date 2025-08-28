Resident Evil Requiem va mettre vos nerfs à rude épreuve

Resident Evil : Est-ce que Leon et Claire sont présents dans le film ?
Certaines personnes se demandent si Leon S. Kennedy et Claire Redfield figurent dans le film Resident Evil de Zack Cregger. Nous vous donnons la réponse.
Il y a vraiment cette courbe de tension et de relâchement tout au long du jeu, qui culmine à un moment donné. C'est quelque chose qui, selon moi, rend Resident Evil vraiment unique parmi les jeux d'horreur. Nous ne nous contenterons pas de vous faire peur, nous vous offrons la possibilité de relâcher cette tension en surmontant toutes les épreuves.
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Nous sommes actuellement en phase de test dans le cadre du développement, alors que nous nous préparons pour la sortie prévue en février, et même lorsque nous y jouons en interne, en nous mettant à la place des joueurs, j'ai vraiment l'impression que ce sera d'incroyables montagnes russes. Ils vont avoir l'impression que la courbe de tension et de relâchement va être... c'est peut-être l'écart le plus extrême entre ces deux axes. Les points de cette courbe seront tellement éloignés les uns des autres que ce sera incroyable.Autant dire que Resident Evil Requiem risque de fortement jouer avec les nerfs des fans. D'ailleurs, l'un des premiers monstres révélés sera certainement craint par la communauté.
Resident Evil 9: Requiem's director explains how in one crucial way, it is the "most extreme" title in the series yethttps://t.co/s8brK6kYDr pic.twitter.com/NKuGLfdSnw— Eurogamer (@eurogamer) August 27, 2025
commentaires (2)
cé clair, jvais péter l'écran si jlag
Oui il va mettre mes nerfs à rude épreuve pcq il sera super mal opti et que du coup le jeu va crash, bien joué la com, capcom