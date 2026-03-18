Resident Evil Requiem : Le DLC pourrait marquer le retour d'un personnage très connu

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 mars 2026 à 14h28
Il se pourrait bien que le DLC de Resident Evil Requiem mette en scène un personnage bien connu de la communauté.
Resident Evil Requiem : Le DLC pourrait marquer le retour d'un personnage très connu
Comme vous le savez probablement déjà, Resident Evil Requiem accueillera, à l'avenir, un DLC/une extension narrative, qui a été officialisé par Capcom et qui est actuellement en cours de développement. Si nous ne possédons que très peu d'informations au sujet de ce contenu additionnel pour le moment, une rumeur laisse entendre qu'un personnage connu et apprécié sera dans le DLC de Resident Evil Requiem.

Le retour de ce personnage dans le DLC de Resident Evil Requiem ? 

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Effectivement, selon l'insider DuskGolem, qui est réputé et qui a vu juste à plusieurs reprises par le passé, le DLC de Resident Evil Requiem pourrait mettre en scène Ada Wong. Présente dans plusieurs opus de la franchise, l'espionne, qui a un certain lien avec Leon S. Kennedy, pourrait ainsi reprendre du service. DuskGolem a partagé cette information non officielle via une publication sur son compte Twitter/X et a écrit : 
Il y a eu un petit couac quelque part (je ne donnerai pas plus de détails), mais ça ne vient pas de mes sources, c'est une fuite involontaire. Mais Ada Wong sera très probablement présente dans le DLC de Resident Evil Requiem.
De ce fait, il se pourrait bien que le DLC de Resident Evil Requiem mette, d'une certaine manière, en scène Ada Wong. Évidemment, et comme dit précédemment, il ne s'agit que d'une rumeur, à l'heure actuelle. Il convient donc de prendre tout ceci avec un peu de recul. Pour autant, si la présence d'Ada Wong dans le DLC de Resident Evil Requiem est officialisée, il se peut qu'une fameuse question concernant la nature de son lien avec Leon S. Kennedy trouve sa réponse.


Le lien d'Ada Wong et Leon S. Kennedy est au cœur d'un débat

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Depuis la sortie de Resident Evil Requiem, qui propose un plan de fin dans lequel nous voyons le protagoniste enlever ses gants et remettre une bague à son doigt, la communauté s'interroge grandement : Leon est-il marié ?. Pour beaucoup de joueurs et de joueuses, Leon S. Kennedy est très probablement marié à Ada Wong. D'autres, en revanche, estiment que le héros a une relation amoureuse avec Claire Redfield ou encore avec Chris Redfield. Les développeurs n'ont, pour autant, pas tranché, à ce jour. Ce débat a déjà fait couler énormément d'encre, reste à savoir si Capcom profitera de l'extension narrative de Resident Evil Requiem pour y mettre un point final ou non.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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