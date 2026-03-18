Resident Evil Requiem : Le DLC pourrait marquer le retour d'un personnage très connu

Il se pourrait bien que le DLC de Resident Evil Requiem mette en scène un personnage bien connu de la communauté.

Le retour de ce personnage dans le DLC de Resident Evil Requiem ?

Il y a eu un petit couac quelque part (je ne donnerai pas plus de détails), mais ça ne vient pas de mes sources, c'est une fuite involontaire. Mais Ada Wong sera très probablement présente dans le DLC de Resident Evil Requiem.

(1/2) Okay, so I sat on this for a bit, & thank you to @StiviwonderN for bringing it to my attention. There was a slight slip up somewhere (I won't give context), this isn't from my sources, unintentional leak.



But Ada Wong is very likely in the Resident Evil Requiem's DLC. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 17, 2026

Le lien d'Ada Wong et Leon S. Kennedy est au cœur d'un débat

Chargement du sondage... 0 votant Voter

PC Édition Standard → 38,49 € au lieu de 70 €, soit 45 % de réduction. Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 51,99 € au lieu de 80 €, soit 35 % de réduction. Édition Deluxe → 56,99 € au lieu de 90 €, soit 37 % de réduction.

PS5

Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà,accueillera, à l'avenir, un DLC/une extension narrative, qui a été officialisé par Capcom et qui est actuellement en cours de développement. Si nous ne possédons que très peu d'informations au sujet de ce contenu additionnel pour le moment,Effectivement, selon l'insider DuskGolem, qui est réputé et qui a vu juste à plusieurs reprises par le passé,. Présente dans plusieurs opus de la franchise, l'espionne, qui a un certain lien avec Leon S. Kennedy, pourrait ainsi reprendre du service. DuskGolem a partagé cette information non officielle via une publication sur son compte Twitter/X et a écrit :De ce fait,. Évidemment, et comme dit précédemment, il ne s'agit que d'une rumeur, à l'heure actuelle. Il convient donc de prendre tout ceci avec un peu de recul. Pour autant, si la présence d'Ada Wong dans le DLC deest officialisée, il se peut qu'une fameuse question concernant la nature de son lien avec Leon S. Kennedy trouve sa réponse.Depuis la sortie de, qui propose un plan de fin dans lequel nous voyons le protagoniste enlever ses gants et remettre une bague à son doigt, la communauté s'interroge grandement : Leon est-il marié ?. Pour beaucoup de joueurs et de joueuses, Leon S. Kennedy est très probablement marié à Ada Wong. D'autres, en revanche, estiment que le héros a une relation amoureuse avec Claire Redfield ou encore avec Chris Redfield. Les développeurs n'ont, pour autant, pas tranché, à ce jour. Ce débat a déjà fait couler énormément d'encre, reste à savoir si Capcom profitera de l'extension narrative depour y mettre un point final ou non.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Si vous ne vous êtes pas encore laissé tenter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur les plateformes suivantes :