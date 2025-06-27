Resident Evil Requiem : Voici pourquoi Leon Kennedy n'est pas le protagoniste de ce nouvel opus

Les développeurs de Resident Evil Requiem ont, récemment, expliqué pourquoi ils ont choisi Grace Ashcroft en tant que protagoniste plutôt que Leon Kennedy.

Leon Kennedy est « un mauvais candidat s'il est question d'horreur »

Nous avions toujours eu envie de faire de Leon le héros de l'histoire, mais faire un jeu d'horreur basé sur lui est difficile. Il n'est pas du genre à avoir peur si un seau tombe. Personne n'a envie de voir Leon effrayé par la moindre petite chose. Ce qui fait de lui un mauvais candidat s'il est question d'horreur.

Grace Ashcroft est le personnage principal de Resident Evil Requiem

Introvertie et facilement effrayée, elle représente un nouveau type de personnage dans la série Resident Evil. Nous voulions quelqu'un qui ressent la peur de la même façon que le joueur. Au fil de l'histoire, elle apprend à surmonter ses peurs, mais elle reste aussi une analyste du FBI, formée à utiliser des armes à feu. Elle est donc capable de raisonner avec calme et d'agir en conséquence.

Annoncé pour la toute première fois au Summer Game Fest de cette année 2025,, qui est le neuvième opus de la franchise, doit débarquer en février 2026. Il y a très peu de temps,En effet, lors du Capcom showcase, qui a eu lieu en fin de soirée le jeudi 26 juin 2025, Capcom a partagé. Celle-ci, qui dure un peu plus de cinq minutes, comporte des commentaires de la part des développeurs de ce nouvel opus Resident Evil. Le studio de développement a, ainsi, expliquéÉtant donné que Capcom a choisi. À la place, les joueurs et les joueuses pourront incarner Grace Ashcroft.En complément,. Cette dernière est décrite comme ceci :Grace Ashcroft semble ainsi être un personnage plutôt intéressant sur le papier. Pour en avoir le cœur net, et ce, manette en main, il va falloir patienter jusqu'au 27 février 2026, date à laquellese rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC.