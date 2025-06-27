Resident Evil Requiem : Voici pourquoi Leon Kennedy n'est pas le protagoniste de ce nouvel opus

PS Store : Une multitude de jeux à prix réduit grâce à la Super Promo de l'été 2026
Le PlayStation Store s'est, récemment, offert la Super Promo de l'été, qui propose de belles réductions sur de nombreux jeux, et ce, jusqu'au mois d'août 2026.
Nous avions toujours eu envie de faire de Leon le héros de l'histoire, mais faire un jeu d'horreur basé sur lui est difficile. Il n'est pas du genre à avoir peur si un seau tombe. Personne n'a envie de voir Leon effrayé par la moindre petite chose. Ce qui fait de lui un mauvais candidat s'il est question d'horreur.Étant donné que Capcom a choisi le concept central de « peur addictive » pour Resident Evil Requiem, il est, de ce fait, compréhensible que Leon Kennedy n'ait pas été choisi pour être le héros du jeu. À la place, les joueurs et les joueuses pourront incarner Grace Ashcroft.
Introvertie et facilement effrayée, elle représente un nouveau type de personnage dans la série Resident Evil. Nous voulions quelqu'un qui ressent la peur de la même façon que le joueur. Au fil de l'histoire, elle apprend à surmonter ses peurs, mais elle reste aussi une analyste du FBI, formée à utiliser des armes à feu. Elle est donc capable de raisonner avec calme et d'agir en conséquence.Grace Ashcroft semble ainsi être un personnage plutôt intéressant sur le papier. Pour en avoir le cœur net, et ce, manette en main, il va falloir patienter jusqu'au 27 février 2026, date à laquelle Resident Evil Requiem se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC.
commentaire (0)