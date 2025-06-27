Resident Evil Requiem : Voici pourquoi Leon Kennedy n'est pas le protagoniste de ce nouvel opus

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 juin 2025 à 09h52
Les développeurs de Resident Evil Requiem ont, récemment, expliqué pourquoi ils ont choisi Grace Ashcroft en tant que protagoniste plutôt que Leon Kennedy.
Resident Evil Requiem : Voici pourquoi Leon Kennedy n'est pas le protagoniste de ce nouvel opus
Annoncé pour la toute première fois au Summer Game Fest de cette année 2025, Resident Evil Requiem, qui est le neuvième opus de la franchise, doit débarquer en février 2026. Il y a très peu de temps, Capcom a révélé pourquoi Leon Kennedy n'est pas le protagoniste de Resident Evil Requiem.

Leon Kennedy est « un mauvais candidat s'il est question d'horreur »

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En effet, lors du Capcom showcase, qui a eu lieu en fin de soirée le jeudi 26 juin 2025, Capcom a partagé une nouvelle vidéo pour Resident Evil Requiem. Celle-ci, qui dure un peu plus de cinq minutes, comporte des commentaires de la part des développeurs de ce nouvel opus Resident Evil. Le studio de développement a, ainsi, expliqué avoir eu envie de faire de Leon Kennedy le protagoniste de Resident Evil Requiem, mais ce dernier est « un mauvais candidat s'il est question d'horreur »
Nous avions toujours eu envie de faire de Leon le héros de l'histoire, mais faire un jeu d'horreur basé sur lui est difficile. Il n'est pas du genre à avoir peur si un seau tombe. Personne n'a envie de voir Leon effrayé par la moindre petite chose. Ce qui fait de lui un mauvais candidat s'il est question d'horreur.
Étant donné que Capcom a choisi le concept central de « peur addictive » pour Resident Evil Requiem, il est, de ce fait, compréhensible que Leon Kennedy n'ait pas été choisi pour être le héros du jeu. À la place, les joueurs et les joueuses pourront incarner Grace Ashcroft.

Miniature vidéo

Grace Ashcroft est le personnage principal de Resident Evil Requiem

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En complément, les développeurs de Resident Evil Requiem ont apporté quelques précisions concernant l'héroïne, à savoir Grace Ashcroft. Cette dernière est décrite comme ceci :
Introvertie et facilement effrayée, elle représente un nouveau type de personnage dans la série Resident Evil. Nous voulions quelqu'un qui ressent la peur de la même façon que le joueur. Au fil de l'histoire, elle apprend à surmonter ses peurs, mais elle reste aussi une analyste du FBI, formée à utiliser des armes à feu. Elle est donc capable de raisonner avec calme et d'agir en conséquence.
Grace Ashcroft semble ainsi être un personnage plutôt intéressant sur le papier. Pour en avoir le cœur net, et ce, manette en main, il va falloir patienter jusqu'au 27 février 2026, date à laquelle Resident Evil Requiem se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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