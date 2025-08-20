Resident Evil Requiem : Un nouveau trailer glaçant vient d'être dévoilé

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 août 2025 à 09h30
Capcom a partagé, lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2025, un tout nouveau trailer présentant Resident Evil Requiem.
Resident Evil Requiem : Un nouveau trailer glaçant vient d'être dévoilé
Comme prévu et annoncé par Capcom, il y a de cela quelques jours, Resident Evil Requiem a été présenté lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2025, qui s'est déroulé en début de soirée le mardi 19 août dernier. Au cours de l'événement, les joueurs et les joueuses ont pu profiter d'un tout nouveau trailer montrant Resident Evil Requiem, et plus précisément sa protagoniste, Grace Ashcroft.

Un nouveau trailer pour Resident Evil Requiem, qui va vous faire frissonner de peur

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En effet, l'Opening Night Live de la gamescom 2025 s'est terminé avec une nouvelle bande-annonce présentant Resident Evil Requiem. Pour être plus précis, ce tout nouveau trailer nous montre Grace Ashcroft, la protagoniste de ce neuvième opus, accompagnée de sa mère, Alyssa (présente dans Resident Evil: Outbreak). Toutes les deux doivent très vite faire face à une nouvelle menace, alors que l'hôtel où elles résident souffre d'une coupure de courant.

Miniature vidéo

Un événement dramatique montré

La séquence proposée dans ce nouveau trailer de Resident Evil Requiem nous dévoile ainsi un moment dramatique du passé, soit la mort de la mère de la jeune Grace Ashcroft. Comme vous le savez probablement déjà, l'histoire de Resident Evil Requiem se déroule huit ans plus tard, au moment où l'héroïne revient sur les lieux du drame, et ce, en tant qu'analyste du FBI.
Une analyste du FBI qui fait preuve d'un sens de la concentration et de la déduction hors du commun. Cependant, la mort de sa mère l'a marquée au plus profond de son âme, et a fait d'elle une personne introvertie qui a tendance à se plonger totalement dans son travail. C'est ainsi qu'elle se rend seule à l'hôtel abandonné où une mort mystérieuse a été signalée.

Resident Evil Requiem rappelle sa date de sortie

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Capcom a profité de ce nouveau trailer pour rappeler la date de sortie de Resident Evil Requiem : le rendez-vous est fixé au 27 février 2026. Date à laquelle ce nouvel opus Resident Evil se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC.

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