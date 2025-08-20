Resident Evil Requiem : Un nouveau trailer glaçant vient d'être dévoilé

Capcom a partagé, lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2025, un tout nouveau trailer présentant Resident Evil Requiem.

Un nouveau trailer pour Resident Evil Requiem, qui va vous faire frissonner de peur

Un événement dramatique montré

Une analyste du FBI qui fait preuve d'un sens de la concentration et de la déduction hors du commun. Cependant, la mort de sa mère l'a marquée au plus profond de son âme, et a fait d'elle une personne introvertie qui a tendance à se plonger totalement dans son travail. C'est ainsi qu'elle se rend seule à l'hôtel abandonné où une mort mystérieuse a été signalée.

Resident Evil Requiem rappelle sa date de sortie

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Comme prévu et annoncé par Capcom, il y a de cela quelques jours,a été présenté lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2025, qui s'est déroulé en début de soirée le mardi 19 août dernier. Au cours de l'événement, les joueurs et les joueuses ont pu profiter d', et plus précisément sa protagoniste, Grace Ashcroft.En effet, l'Opening Night Live de la gamescom 2025 s'est terminé avec. Pour être plus précis,(présente dans Resident Evil: Outbreak). Toutes les deux doivent très vite faire face à une nouvelle menace, alors que l'hôtel où elles résident souffre d'une coupure de courant., soit la mort de la mère de la jeune Grace Ashcroft. Comme vous le savez probablement déjà, l'histoire dese déroule huit ans plus tard, au moment où l'héroïne revient sur les lieux du drame, et ce, en tant qu'analyste du FBI.Capcom a profité de ce nouveau trailer pour rappeler la date de sortie de: le rendez-vous est fixé au 27 février 2026. Date à laquelle ce nouvel opus Resident Evil se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC.