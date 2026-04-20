Resident Evil Requiem : Un nouveau leak laisse entendre que le mode Mercenaires pourrait arriver

Resident Evil Requiem pourrait bien, lui aussi, se doter du fameux mode Mercenaires, à en croire cette nouvelle fuite.

Le mode Mercenaires en approche sur Resident Evil Requiem ?

I was digging through Resident Evil Requiem files and found something that could be related to future extra mode / Mercenaries

Here's some of the tracks I found#ResidentEvil pic.twitter.com/Wy69G2uK7X — SYRKOV (@MasyaSYRKOV) April 17, 2026

Un ajout qui semble plausible

À lire également Resident Evil Requiem ne vous faisait pas assez peur ? Un mod VR est là pour vous

PC Édition Standard → 36,99 € au lieu de 70 €, soit 47 % de réduction. Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 51,99 € au lieu de 80 €, soit 35 % de réduction. Édition Deluxe → 56,99 € au lieu de 90 €, soit 37 % de réduction.

PS5

Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.



Comme annoncé il y a de cela plusieurs semaines, Capcom a indiqué queva s'offrir un DLC/une extension narrative à l'avenir, tandis qu'un « mini-jeu » devrait être introduit au cours du mois de mai 2026. D'ailleurs,En effet, comme partagé sur son compte,. Si ces derniers ne portent pas de nom spécifique, certaines pistes pourraient très bien coller au fameux mode Mercenaires de la franchise. Par exemple, les morceaux 3 et 4 comportent des séquences avec des « tic-tac » pouvant faire référence à l'aspect chronométré du mode Mercenaires. Deux autres pistes proposent des séquences musicales rythmées, qui correspondraient bien à l'aspect frénétique dudit mode de jeu.De ce fait,. Toutefois, et comme toujours, nous vous invitons à la prudence. Les développeurs n'ont pas encore confirmé l'ajout dudit mode sur le dernier opus de la franchise. Évidemment, si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Étant donné que plusieurs opus Resident Evil se sont offerts le mode Mercenaires par le passé, à l'image par exemple de Resident Evil 4 Remake, il se peut que Capcom décide d'adopter la même stratégie pour Requiem. D'autant plus que cela collerait très bien avec l'ambiance du jeu, qui est autant axé sur l'horreur que sur l'action. D'ailleurs, quand Capcom a annoncé l'arrivée d'un « mini-jeu » pour, beaucoup de joueurs et de joueuses ont directement pensé au mode Mercenaires. Reste à savoir si cela sera bien le cas.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous ne vous êtes pas encore laissé tenter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur les plateformes suivantes :