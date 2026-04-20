Resident Evil Requiem : Un nouveau leak laisse entendre que le mode Mercenaires pourrait arriver

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 avril 2026 à 14h20
Resident Evil Requiem pourrait bien, lui aussi, se doter du fameux mode Mercenaires, à en croire cette nouvelle fuite.
Resident Evil Requiem : Un nouveau leak laisse entendre que le mode Mercenaires pourrait arriver
Comme annoncé il y a de cela plusieurs semaines, Capcom a indiqué que Resident Evil Requiem va s'offrir un DLC/une extension narrative à l'avenir, tandis qu'un « mini-jeu » devrait être introduit au cours du mois de mai 2026. D'ailleurs, selon une récente rumeur, et surtout une fuite, Resident Evil Requiem pourrait accueillir le mode Mercenaires.

Le mode Mercenaires en approche sur Resident Evil Requiem ?

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En effet, comme partagé sur son compte, l'utilisateur Twitter/X MasyaSKYRKOV a trouvé 10 morceaux « inédits » en parcourant les fichiers de Resident Evil Requiem. Si ces derniers ne portent pas de nom spécifique, certaines pistes pourraient très bien coller au fameux mode Mercenaires de la franchise. Par exemple, les morceaux 3 et 4 comportent des séquences avec des « tic-tac » pouvant faire référence à l'aspect chronométré du mode Mercenaires. Deux autres pistes proposent des séquences musicales rythmées, qui correspondraient bien à l'aspect frénétique dudit mode de jeu.


De ce fait, il se peut que Capcom prépare l'arrivée du mode Mercenaires sur Resident Evil Requiem. Toutefois, et comme toujours, nous vous invitons à la prudence. Les développeurs n'ont pas encore confirmé l'ajout dudit mode sur le dernier opus de la franchise. Évidemment, si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Un ajout qui semble plausible

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Étant donné que plusieurs opus Resident Evil se sont offerts le mode Mercenaires par le passé, à l'image par exemple de Resident Evil 4 Remake, il se peut que Capcom décide d'adopter la même stratégie pour Requiem. D'autant plus que cela collerait très bien avec l'ambiance du jeu, qui est autant axé sur l'horreur que sur l'action. D'ailleurs, quand Capcom a annoncé l'arrivée d'un « mini-jeu » pour Resident Evil Requiem, beaucoup de joueurs et de joueuses ont directement pensé au mode Mercenaires. Reste à savoir si cela sera bien le cas.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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