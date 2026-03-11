Resident Evil Requiem : Un « mode sans peur » est demandé par Hideki Kamiya, le directeur de Resident Evil 2

Le directeur de Resident Evil 2, Hideki Kamiya, a fait part de son souhait d'avoir un « mode sans peur » pour Resident Evil Requiem.

Hideki Kamiya désire un « mode sans peur » sur Resident Evil Requiem

We're all playing Resident Evil Requiem!

Kamiya—who hates horror games—is doing his usual grumbling 🤭🍀 pic.twitter.com/ocbW8tsnDR — CLOVERS Inc. (@CLOVERS_en) March 10, 2026

L'horreur va se prolonger sur Resident Evil Requiem

PC Édition Standard → 39,49 € au lieu de 70 €, soit 44 % de réduction. Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 51,99 € au lieu de 80 €, soit 35 % de réduction. Édition Deluxe → 56,99 € au lieu de 90 €, soit 37 % de réduction.

PS5

Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.



Disponible depuis la fin du mois de février 2026,mêle action et horreur, aux côtés de deux protagonistes, à savoir Leon S. Kennedy et Grace Ashcroft. Et il est vrai que certaines séquences sont particulièrement effrayantes. D'ailleurs,En effet, dans une courte vidéo publiée sur le compte Twitter/X de son studio de développement Clovers,. Pour être plus précis, Hideki Kamiya a déclaré : « Je le dis depuis toujours : il faut un mode sans peur ! ». Évidemment, enlever l'aspect horrifique dedénaturerait un tantinet cet opus, comme le fait remarquer un développeur présent dans la salle : « Mais ça irait complètement à l'encontre du concept du jeu... ».Hideki Kamiya a alors ajouté qu'il souhaite « profiter des énigmes » et des combats, plutôt que ce qui fait peur : « Écoutez les gars, je veux juste profiter des énigmes ! Les énigmes et les combats. Je n'ai pas besoin de tout ce qui fait peur... ». Un point de vue qui se tient en soi, bien que son souhait risque très certainement de ne pas être exaucé.Les joueurs et les joueuses vont, d'ailleurs, pouvoir prolonger leur aventure horrifique sur, étant donné qu'une extension narrative a été officialisée par Capcom. Ce contenu additionnel est en cours de développement et ne possède pas encore de date de sortie, malheureusement. Dans tous les cas,, qui va prochainement accueillir le mode Photo et un mini-jeu, n'a pas dit son dernier mot et n'a pas fini de nous faire hurler de peur.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Si vous ne vous êtes pas encore laissé tenter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur les plateformes suivantes :