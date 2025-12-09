Resident Evil Requiem : Un gros leak avant la grande révélation

Resident Evil Requiem est victime d'une fuite importante, avant sa grande annonce lors des Game Awards 2025.

Une énorme fuite pour Resident Evil Requiem avant les Game Awards 2025

High-res image of the official Leon S. Kennedy version of the Resident Evil Requiem Playstation 5 icon that Sony accidentally leaked. pic.twitter.com/UpmAjU1LCp — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) December 9, 2025

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Resident Evil Requiem sera à la cérémonie des Game Awards de cette année

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Depuis sa toute première révélation,ne cesse de faire parler de lui et est, d'ailleurs, l'un des jeux les plus attendus du début d'année 2026.Attention, ce qui suit pourrait vous spoiler. Vous voici prévenus.En effet, comme repéré par différents internautes, et notamment l'insider Dusk Golem, qui a partagé le leak sur son compte Twitter/X,Sur celle-ci,nous pouvons voir Grace Ashcroft (la protagoniste), mais aussi Leon S. Kennedy au deuxième plan. Bien que de nombreuses rumeurs laissaient déjà entendre que cela serait le cas, et ce, pour le plus grand bonheur des joueurs,De ce fait,. Reste à savoir, évidemment, à quel point le protagoniste de Resident Evil 2 sera impliqué dans le périple de Grace Ashcroft.Il est possible que Capcom avait prévu d'annoncer la présence de Leon S. Kennedy dansvia la cérémonie des Game Awards 2025 ou bien de garder la surprise entière jusqu'au lancement. Toutefois, étant donné que l'information a fuité, il ne nous reste plus qu'à attendre l'événement pour en voir un peu plus à propos de l'opus. Rappelons, à ce sujet, que la cérémonie des Game Awards 2025 aura lieu dans la nuit du vendredi 12 décembre prochain, aux alentours d'1h du matin (heure française). Nous serons, bien évidemment, au rendez-vous pour vous tenir informés des annonces faites au cours de l'événement.Rappelons, en guise de conclusion, quedoit sortir le 27 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.