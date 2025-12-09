Resident Evil Requiem : Un gros leak avant la grande révélation

Resident Evil Requiem est victime d'une fuite importante, avant sa grande annonce lors des Game Awards 2025.
Depuis sa toute première révélation, Resident Evil Requiem
ne cesse de faire parler de lui et est, d'ailleurs, l'un des jeux les plus attendus du début d'année 2026. Alors que cet opus devait être présenté lors de la cérémonie des Game Awards, un leak concernant Resident Evil Requiem circule actuellement sur la Toile
.Attention, ce qui suit pourrait vous spoiler. Vous voici prévenus.
Une énorme fuite pour Resident Evil Requiem avant les Game Awards 2025
En effet, comme repéré par différents internautes, et notamment l'insider Dusk Golem, qui a partagé le leak sur son compte Twitter/X, PlayStation a accidentellement dévoilé l'une des vignettes de Resident Evil Requiem
.
Sur celle-ci,
nous pouvons voir Grace Ashcroft (la protagoniste), mais aussi Leon S. Kennedy au deuxième plan. Bien que de nombreuses rumeurs laissaient déjà entendre que cela serait le cas, et ce, pour le plus grand bonheur des joueurs, cette nouvelle image confirme donc la présence de Leon S. Kennedy dans Resident Evil Requiem
.
De ce fait, il y a de grandes chances que Leon S. Kennedy, qui est l'un des héros les plus appréciés de la communauté, soit un personnage jouable dans l'opus Requiem
. Reste à savoir, évidemment, à quel point le protagoniste de Resident Evil 2 sera impliqué dans le périple de Grace Ashcroft.
Resident Evil Requiem sera à la cérémonie des Game Awards de cette année
Il est possible que Capcom avait prévu d'annoncer la présence de Leon S. Kennedy dans Resident Evil Requiem
via la cérémonie des Game Awards 2025 ou bien de garder la surprise entière jusqu'au lancement. Toutefois, étant donné que l'information a fuité, il ne nous reste plus qu'à attendre l'événement pour en voir un peu plus à propos de l'opus Requiem
. Rappelons, à ce sujet, que la cérémonie des Game Awards 2025 aura lieu dans la nuit du vendredi 12 décembre prochain, aux alentours d'1h du matin (heure française). Nous serons, bien évidemment, au rendez-vous pour vous tenir informés des annonces faites au cours de l'événement.
Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem
doit sortir le 27 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.
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