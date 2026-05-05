Resident Evil Requiem : Son producteur réagit à la polémique du DLSS 5

Lors de la promotion du DLSS 5, NVIDIA a révélé un comparatif mettant en scène Grace, l'héroïne de Resident Evil Requiem. Mais les joueurs ont rapidement manifesté leur mécontentement, ce qui rassure le producteur du titre.

Disponible depuis le 27 février 2026, Resident Evil Requiem est un véritable succès critique s'étant déjà écoulé à plus de 7 millions d'exemplaires en date du 24 avril. Cependant, quelques jours seulement après son lancement, son héroïne a été mise sous les feux des projecteurs de manière inattendue.

Le 5 mars 2026, NVIDIA a dévoilé son DLSS 5, un outil permettant d'améliorer les graphismes de certains jeux en utilisant l'intelligence artificielle. Le trailer de présentation montre ainsi une séquence de jeu avec Grace, avec et sans le DLSS 5 activé. Cependant, l'héroïne de Resident Evil Requiem change totalement d'apparence et cela a fait réagir les joueurs.

« Nous avons réussi à créer le bon design »

Très vite, ceux-ci ont déclaré que le DLSS 5 modifiait la vision des développeurs dans le simple but de rendre le jeu plus réaliste ou plus beau. L'engouement des joueurs pour le design original de Grace est arrivé jusqu'aux bureaux de Capcom. Masato Kumazawa, producteur de Resident Evil Requiem, a récemment réagi à cette polémique lors d'un entretien avec EuroGamer.

Le fait que de nombreux joueurs aient exprimé leur préférence pour le design original de Grace et leur refus de le voir modifié est un point positif. Cela signifie que nous avons réussi à créer le bon design et montre que Grace est rapidement devenue un personnage culte.

Malgré ces déclarations, l'article original précise que Masato Kumazawa n'a pas souhaité commenter l'implication de son équipe dans la présentation du DLSS 5.

L'héroïne de Resident Evil Requiem appréciée sans artifice d'upscaling

La présentation de cette nouvelle technologie d'upscaling aurait toutefois surpris plusieurs acteurs de l'industrie vidéoludique. Elle montre également que l'intelligence artificielle continue de s'imposer, allant jusqu'à renier la vision originale des équipes de développement. Mais pour Capcom, le soutien de la communauté est un véritable soulagement car Grace est un nouveau personnage dans la franchise Resident Evil.

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Toutefois, les joueurs ont rapidement été conquis par la jeune femme alors que celle-ci partage l'affiche avec Leon, l'un des personnages les plus emblématiques de la saga. Si vous souhaitez les découvrir sans utiliser le DLSS 5, rappelons que le titre est disponible sur PC, sur PlayStation 5, sur les consoles Xbox Series et sur Nintendo Switch 2.