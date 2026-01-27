Resident Evil Requiem : Son directeur met fin au débat concernant son aspect monde ouvert

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 janvier 2026 à 11h11
Le directeur de Resident Evil Requiem a tenu à revenir sur le débat à propos de la potentielle présence d'un monde ouvert dans ce nouvel opus, afin de clarifier les choses.
Resident Evil Requiem : Son directeur met fin au débat concernant son aspect monde ouvert
Depuis quelques semaines maintenant, une rumeur, basée sur des suppositions faites après la révélation d'un nouveau trailer, laisse entendre que Resident Evil Requiem serait un jeu en monde ouvert. Il y a très peu de temps, le directeur de ce nouvel opus a pris la parole pour clarifier les choses concernant la présence ou non d'un monde ouvert sur Resident Evil Requiem.

Resident Evil Requiem n'est pas un monde ouvert

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Effectivement, au micro des journalistes de Game Informer, le directeur de Resident Evil Requiem, Koshi Nakanishi, a rétabli la vérité. Ce dernier a, ainsi, expliqué que Resident Evil Requiem n'est pas un jeu en monde ouvert
[L'équipe de développement] souhaitait simplement clarifier un point. Ils ont vu circuler certaines spéculations quant à la présence éventuelle d'éléments de monde ouvert dans le jeu, et ils tiennent à préciser qu'il ne s'agit pas d'un jeu en monde ouvert.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Resident Evil Requiem ne sera pas une expérience de type open-world. Nous pouvons, toutefois, nous attendre à devoir explorer diverses zones, que ce soit aux côtés de Grace Ashcroft ou de Leon S. Kennedy, qui sont au centre du concept de ce titre.

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Le concept de Resident Evil Requiem centré sur les deux personnages

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Dans ce même échange avec Game Informer, Koshi Nakanishi a précisé que le concept derrière Resident Evil Requiem est de « combiner les gameplay très différents de Grace et Leon en un ensemble cohérent » : 
Le concept principal derrière ce jeu est de combiner les gameplay très différents de Grace et Leon en un ensemble cohérent, et de faire en sorte que ces deux gameplay représentent la série Resident Evil. Je pense que lorsque vous jouez au jeu, vous vous en rendez compte, ou vous constatez également que l'équipe de développement a choisi la meilleure approche pour y parvenir.
À ce sujet, Capcom avait précisé que les parties avec Grace ressemblent davantage à Resident Evil 2 et 7. À l'inverse, celles avec Leon sont assez similaires à Resident Evil 4. Une combinaison qui devrait être intéressante.

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Cependant, pour vérifier cela manette en main, il va falloir patienter encore quelques semaines : Resident Evil Requiem doit, pour rappel, sortir le 27 février 2026 sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :
  • PC
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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