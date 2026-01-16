Resident Evil Requiem se dévoile en profondeur avec du gameplay

Capcom a, récemment, partagé de nouvelles informations concernant Resident Evil Requiem, tout en partageant du gameplay.
Comme prévu, les joueurs et les joueuses ont pu suivre, dans la soirée du jeudi 15 janvier 2026, un showcase dédié à Resident Evil Requiem
. Durant l'événement, Capcom a dévoilé de plus amples détails concernant Resident Evil Requiem
, notamment en ce qui concerne ses personnages jouables, ses modes de difficulté et bien d'autres éléments. Voici un petit récapitulatif.
Resident Evil Requiem en dit plus sur ses protagonistes
Comme vous le savez probablement déjà, Resident Evil Requiem invitera la communauté à incarner Grace Ashcroft, mais aussi Leon S. Kennedy
, qui détiendrait un secret lié à « Elpis ». Ainsi, ces deux protagonistes offriront deux approches différentes. Selon le directeur de cet opus, les parties concernant Grace Ashcroft ressemblent davantage à Resident Evil 2 et 7, tandis que celles centrées sur Leon se rapprochent de Resident Evil 4
. De ce fait, Resident Evil Requiem mêle horreur et action
. D'ailleurs, au niveau de la structure de Resident Evil Requiem
, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à des passages avec Grace, et d'autres avec Leon.Pour ce qui est du gameplay, celui de Leon, qui peut récupérer des armes des ennemis, sera essentiellement axé sur le combat et la nervosité/la tension
. En revanche, aux commandes de Grace, les joueurs et les joueuses se retrouveront dans des espaces plus étroits et devront davantage jouer la carte de la discrétion
, notamment à cause de munitions limitées. Pour autant, la protagoniste pourra avoir de l'équipement mortel, dont le revolver « Requiem ».
De la nouveauté pour le système de craft
Au cours dudit showcase, le directeur de Resident Evil Requiem a expliqué que cet opus proposera une petite nouveauté en ce qui concerne le système de craft
: il faudra utiliser du sang infecté, à récupérer sur les zombies éliminés, pour créer des injecteurs spécialisés.
Un nouveau type d'ennemi sur Resident Evil Requiem
Avec Resident Evil Requiem, Capcom introduit un tout nouveau type de zombies
. En effet, plusieurs ennemis infectés « conservent certaines caractéristiques de leur vie passée
». De ce fait, il sera possible de tomber sur une gardienne, qui continuera à nettoyer les lieux, alors qu'elle a été transformée en zombie. Il faudra, d'ailleurs, étudier leur comportement pour réagir de la meilleure façon possible (approche furtive ou non).
Les modes de difficulté proposés sur Resident Evil Requiem
Sur Resident Evil Requiem, les joueurs et les joueuses auront accès à plusieurs modes de difficulté
. Celui dit « Casual », qui pourrait satisfaire les nouveaux venus sur la franchise, offre une expérience un peu plus « relax ». À l'inverse, la difficulté « Standard (Classic) » demande à la communauté de collecter des rubans afin de sauvegarder, lors des sessions avec Grace Ashcroft.
Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem
arrive le 27 février 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :
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