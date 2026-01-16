Resident Evil Requiem se dévoile en profondeur avec du gameplay

Capcom a, récemment, partagé de nouvelles informations concernant Resident Evil Requiem, tout en partageant du gameplay.

Resident Evil Requiem en dit plus sur ses protagonistes

De la nouveauté pour le système de craft

Un nouveau type d'ennemi sur Resident Evil Requiem

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Les modes de difficulté proposés sur Resident Evil Requiem













PC Édition Standard → 36,99 € au lieu de 70 €, soit 47 % de réduction. Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.

PS5

Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.



Comme prévu, les joueurs et les joueuses ont pu suivre, dans la soirée du jeudi 15 janvier 2026, un showcase dédié à. Durant l'événement,, notamment en ce qui concerne ses personnages jouables, ses modes de difficulté et bien d'autres éléments. Voici un petit récapitulatif.Comme vous le savez probablement déjà,, qui détiendrait un secret lié à « Elpis ». Ainsi, ces deux protagonistes offriront deux approches différentes. Selon le directeur de cet opus,. De ce fait,. D'ailleurs, au niveau de la structure de, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à des passages avec Grace, et d'autres avec Leon.. En revanche,, notamment à cause de munitions limitées. Pour autant, la protagoniste pourra avoir de l'équipement mortel, dont le revolver « Requiem ».Au cours dudit showcase,: il faudra utiliser du sang infecté, à récupérer sur les zombies éliminés, pour créer des injecteurs spécialisés.. En effet, plusieurs ennemis infectés « conservent certaines caractéristiques de leur vie passée ». De ce fait, il sera possible de tomber sur une gardienne, qui continuera à nettoyer les lieux, alors qu'elle a été transformée en zombie. Il faudra, d'ailleurs, étudier leur comportement pour réagir de la meilleure façon possible (approche furtive ou non).. Celui dit « Casual », qui pourrait satisfaire les nouveaux venus sur la franchise, offre une expérience un peu plus « relax ». À l'inverse, la difficulté « Standard (Classic) » demande à la communauté de collecter des rubans afin de sauvegarder, lors des sessions avec Grace Ashcroft.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 27 février 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :