Resident Evil Requiem officialise la présence de Leon Kennedy dans un nouveau trailer

Capcom a profité des Game Awards 2025 pour confirmer le retour de Leon Kennedy dans Resident Evil Requiem.

Leon Kennedy est de retour dans Resident Evil Requiem

Un retour à Raccoon City

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Depuis la toute première annonce de, une question brûlait les lèvres de tous les fans de la franchise : Leon Kennedy est-il présent ? Après un récent leak, Capcom fait l'annonce tant attendue par la communauté :En effet, lors de la cérémonie des Game Awards 2025, qui a eu lieu dans la nuit du 12 décembre 2025,. Une annonce qui ravira très certainement les amoureux de la licence et dudit héros de Resident Evil 2.Ainsi,, qui apparaît bien plus âgé dans ce nouveau trailer. En ce qui concerne le gameplay, il semblerait que Leon soit toujours capable d'effectuer ses fameuses attaques musclées au corps à corps et il pourra même s'équiper d'une tronçonneuse. Reste à connaître son rôle précis dans cette nouvelle aventure Resident Evil.Étant donné quenous invitera à retourner à Raccoon City, l'une des villes les plus emblématiques de la licence, il y avait de grandes chances que Leon Kennedy soit présent dans cet opus. Ce qui est, donc, chose officielle, à présent. D'ailleurs, rappelons, à ce sujet, que le directeur du soft, Koshi Nakanishi, a expliqué que cet opus explorera l'impact de l'épidémie et la destruction de Raccoon City : « Oui, c'est vrai. Ce jeu raconte l'histoire de Grace, mais je voulais aussi décrire ce qui est arrivé aux personnes liées à Raccoon City après les événements ».Rendez-vous donc le 27 février 2026 pour découvriraux côtés de Grace Ashcroft et Leon Kennedy. À cette date, ce nouvel opus se rendra disponible sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC.