Resident Evil Requiem officialise la présence de Leon Kennedy dans un nouveau trailer

Capcom a profité des Game Awards 2025 pour confirmer le retour de Leon Kennedy dans Resident Evil Requiem.
Depuis la toute première annonce de Resident Evil Requiem
, une question brûlait les lèvres de tous les fans de la franchise : Leon Kennedy est-il présent ? Après un récent leak, Capcom fait l'annonce tant attendue par la communauté : Leon Kennedy est bien dans Resident Evil Requiem
.
Leon Kennedy est de retour dans Resident Evil Requiem
En effet, lors de la cérémonie des Game Awards 2025, qui a eu lieu dans la nuit du 12 décembre 2025, Capcom a partagé un tout nouveau trailer pour Resident Evil Requiem
. Cette nouvelle vidéo, qui dure un peu plus de 3 minutes, confirme et officialise la présence de Leon Kennedy dans l'opus Requiem
. Une annonce qui ravira très certainement les amoureux de la licence et dudit héros de Resident Evil 2.
Ainsi, les joueurs et les joueuses de Resident Evil Requiem auront l'opportunité d'incarner Grace Ashcroft, mais aussi Leon Kennedy
, qui apparaît bien plus âgé dans ce nouveau trailer. En ce qui concerne le gameplay, il semblerait que Leon soit toujours capable d'effectuer ses fameuses attaques musclées au corps à corps et il pourra même s'équiper d'une tronçonneuse. Reste à connaître son rôle précis dans cette nouvelle aventure Resident Evil.
Un retour à Raccoon City
Étant donné que Resident Evil Requiem
nous invitera à retourner à Raccoon City, l'une des villes les plus emblématiques de la licence, il y avait de grandes chances que Leon Kennedy soit présent dans cet opus. Ce qui est, donc, chose officielle, à présent. D'ailleurs, rappelons, à ce sujet, que le directeur du soft, Koshi Nakanishi, a expliqué que cet opus explorera l'impact de l'épidémie et la destruction de Raccoon City : « Oui, c'est vrai. Ce jeu raconte l'histoire de Grace, mais je voulais aussi décrire ce qui est arrivé aux personnes liées à Raccoon City après les événements
».
Rendez-vous donc le 27 février 2026 pour découvrir Resident Evil Requiem
aux côtés de Grace Ashcroft et Leon Kennedy. À cette date, ce nouvel opus se rendra disponible sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC.
commentaire (1)
Un secret, qui n'était plus un secret depuis longtemps mdr