Resident Evil Requiem : Nouvelle découverte, Grace se renseigne sur les événements de Resident Evil 7 dans une séquence spécifique

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 mars 2026 à 15h15
Les joueurs ont, récemment, découvert que Grace Ashcroft utilise Reddit et parle des événements de Resident Evil 7 dans une séquence précise de Resident Evil Requiem.
Resident Evil Requiem : Nouvelle découverte, Grace se renseigne sur les événements de Resident Evil 7 dans une séquence spécifique
Depuis la sortie de Resident Evil Requiem, qui a dépassé les 5 millions de copies vendues, de nombreux joueurs et joueuses se sont plongés dans les aventures de Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy. D'ailleurs, certains d'entre eux ont fait une nouvelle découverte, qui montre le souci du détail des développeurs : Grace est une utilisatrice de Reddit dans Resident Evil Requiem et se montre curieuse à propos des événements de Resident Evil 7.

À lire également

Resident Evil Requiem dévoile ses premiers chiffres de ventes complètement fous

Resident Evil Requiem dévoile ses premiers chiffres de ventes complètement fous

Grace est sur Reddit et parle de Resident Evil 7 dans Resident Evil Requiem

resident-evil-requiem-visuel-grace-ashcroft
En effet, comme partagé sur Reddit, l'utilisateur KnyH-82 a fait une découverte plutôt intéressante sur Resident Evil Requiem. En utilisant la caméra libre durant la séquence de flashback avec Alyssa Ashcroft, KnyH-82 a découvert que Grace consulte en réalité Reddit, et plus précisément r/amateurjournalists, sur son ordinateur.

D'ailleurs, dans le fil de conversation fictif, plusieurs termes font référence aux événements de Resident Evil 7, à savoir « old man Jack », « giant black monster » ou encore « the Baker family ». De plus, la BSAA et les « Clangers » sont mentionnés dans ce fil Reddit. Bien que cela ne soit pas visible en temps normal, et donc sans faire usage de la caméra libre, ce détail montre que Grace Ashcroft se renseigne sur toute l'histoire autour de Resident Evil 7. Par-dessus tout, cette découverte montre que les développeurs ont fait très attention à certains détails sur Resident Evil Requiem, en sachant que la communauté allait faire preuve de curiosité.

Grace was actually talking about the events of RE7 Dulvey Incident during the flashback scene with Alyssa Ashcroft
by u/KnyH_82 in residentevil

Plein d'autres Easters Eggs sont disponibles sur Resident Evil Requiem

Maintenant que Resident Evil Requiem est disponible depuis plusieurs jours (au moment où nous écrivons ces lignes), la communauté a découvert d'autres Easter Eggs. Nous pouvons ainsi citer la plaque d'immatriculation de la voiture de Leon, qui dispose de chiffres correspondant aux opus dans lesquels le personnage est jouable (9,6,4 et 2), ou encore la bouteille de vin Sanguis Virginis, qui fait référence à Lady Dimitrescu de Resident Evil Village. Il y a également le personnage Tofu.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Plus de 1 000 lignes de dialogues non utilisées provenant de jeux Resident Evil révélées par un leak
RE9 09 septembre 2026

Plus de 1 000 lignes de dialogues non utilisées provenant de jeux Resident Evil révélées par un leak

Si beaucoup ont déjà découvert l'histoire de Resident Evil Requiem, Capcom aurait pu l'étoffer davantage. Un leaker a mis au jour des centaines de lignes de dialogues coupées, dont certaines permettent d'en apprendre plus sur Leon.
PS Store : Une multitude de jeux à prix réduit grâce à la Super Promo de l'été 2026
RE9 16 juillet 2026

PS Store : Une multitude de jeux à prix réduit grâce à la Super Promo de l'été 2026

Le PlayStation Store s'est, récemment, offert la Super Promo de l'été, qui propose de belles réductions sur de nombreux jeux, et ce, jusqu'au mois d'août 2026.
Resident Evil Requiem : Une bonne et une mauvaise nouvelle pour son DLC ?
RE9 15 juillet 2026

Resident Evil Requiem : Une bonne et une mauvaise nouvelle pour son DLC ?

Capcom a déjà confirmé que Resident Evil Requiem aurait droit à un DLC. Mais les déclarations d'un célèbre insider risquent de provoquer de véritables montagnes russes émotionnelles si elles sont vraies.

commentaire (0)