Resident Evil Requiem : Nouvelle découverte, Grace se renseigne sur les événements de Resident Evil 7 dans une séquence spécifique

Les joueurs ont, récemment, découvert que Grace Ashcroft utilise Reddit et parle des événements de Resident Evil 7 dans une séquence précise de Resident Evil Requiem.

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Grace est sur Reddit et parle de Resident Evil 7 dans Resident Evil Requiem

Plein d'autres Easters Eggs sont disponibles sur Resident Evil Requiem













Depuis la sortie de, qui a dépassé les 5 millions de copies vendues, de nombreux joueurs et joueuses se sont plongés dans les aventures de Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy. D'ailleurs, certains d'entre eux ont fait une nouvelle découverte, qui montre le souci du détail des développeurs :En effet, comme partagé sur Reddit,. En utilisant la caméra libre durant la séquence de flashback avec Alyssa Ashcroft,, et plus précisément r/amateurjournalists, sur son ordinateur.D'ailleurs, dans le fil de conversation fictif, plusieurs termes font référence aux événements de Resident Evil 7, à savoir « old man Jack », « giant black monster » ou encore « the Baker family ». De plus, la BSAA et les « Clangers » sont mentionnés dans ce fil Reddit. Bien que cela ne soit pas visible en temps normal, et donc sans faire usage de la caméra libre,. Par-dessus tout,Maintenant queest disponible depuis plusieurs jours (au moment où nous écrivons ces lignes), la communauté a découvert d'autres Easter Eggs. Nous pouvons ainsi citer la plaque d'immatriculation de la voiture de Leon, qui dispose de chiffres correspondant aux opus dans lesquels le personnage est jouable (9,6,4 et 2), ou encore la bouteille de vin Sanguis Virginis, qui fait référence à Lady Dimitrescu de Resident Evil Village. Il y a également le personnage Tofu.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2.