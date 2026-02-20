Resident Evil Requiem : Les voix derrière Leon S. Kennedy et Grace Ashcroft révélées

Capcom a, très récemment, partagé des informations concernant le casting de Resident Evil Requiem.

Les acteurs derrière les personnages principaux de Resident Evil Requiem sont connus

Introducing our talent.

Angela Sant'Albano makes her Resident Evil debut as Grace Ashcroft, and Nick Apostolides (@Nik_apostolides) returns as Leon S. Kennedy in Resident Evil Requiem.



See you on February 27th. pic.twitter.com/le9ZNVxU6E — Resident Evil (@RE_Games) February 19, 2026

En attendant Resident Evil Requiem, attention aux spoilers

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PC Édition Standard → 33,99 € au lieu de 70 €, soit 51 % de réduction. Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.

PS5

Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.



L'attente concernanttouche bientôt à sa fin. Alors que la sortie de ce nouvel opus se rapproche, Capcom dévoile de plus amples informations à son sujet, et ce, au compte-gouttes. Il y a très peu de temps,Effectivement, c'est grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise que. Ainsi,, après avoir doublé et réalisé la motion capture dudit personnage sur les remakes de Resident Evil 2 ainsi que Resident Evil 4. Une nouvelle qui ravira très certainement les fans.Et s'il faut patienter encore quelques jours avant de pouvoir découvrir les aventures de Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy, vous n'êtes probablement pas sans savoir que d'importants spoilers concernantcirculent actuellement sur la Toile. Si vous voulez les éviter, nous vous recommandons de masquer certains mots, comme « Requiem », « Resident Evil » ou encore « Grace Ashcroft » et « Leon Kennedy », sur les réseaux sociaux.En guise de conclusion, rappelons quearrive le 27 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :