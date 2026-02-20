Resident Evil Requiem : Les voix derrière Leon S. Kennedy et Grace Ashcroft révélées

Capcom a, très récemment, partagé des informations concernant le casting de Resident Evil Requiem.
L'attente concernant Resident Evil Requiem
touche bientôt à sa fin. Alors que la sortie de ce nouvel opus se rapproche, Capcom dévoile de plus amples informations à son sujet, et ce, au compte-gouttes. Il y a très peu de temps, Capcom a, ainsi, révélé l'acteur et l'actrice qui prêtent leur voix à Leon S. Kennedy et Grace Ashcroft dans Resident Evil Requiem
.
Les acteurs derrière les personnages principaux de Resident Evil Requiem sont connus
Effectivement, c'est grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise que nous en savons désormais un peu plus au sujet du casting de Resident Evil Requiem
. Ainsi, Capcom a annoncé que l'actrice Angela Sant'Albano (The Nevers, Genius) prête sa voix à Grace Ashcroft
. Pour ce qui est de Leon S. Kennedy, c'est l'acteur américain Nick Apostolides qui a repris son rôle
, après avoir doublé et réalisé la motion capture dudit personnage sur les remakes de Resident Evil 2 ainsi que Resident Evil 4. Une nouvelle qui ravira très certainement les fans.
En attendant Resident Evil Requiem, attention aux spoilers
Et s'il faut patienter encore quelques jours avant de pouvoir découvrir les aventures de Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy, vous n'êtes probablement pas sans savoir que d'importants spoilers concernant Resident Evil Requiem
circulent actuellement sur la Toile. Si vous voulez les éviter, nous vous recommandons de masquer certains mots, comme « Requiem », « Resident Evil » ou encore « Grace Ashcroft » et « Leon Kennedy », sur les réseaux sociaux.
En guise de conclusion, rappelons que Resident Evil Requiem
arrive le 27 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :
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