Resident Evil Requiem : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 février 2026 à 14h22
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Resident Evil Requiem.
Resident Evil Requiem : Les configurations PC
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que ce mois de février 2026 marquera l'arrivée d'un tout nouvel opus Resident Evil, à savoir Resident Evil Requiem. Développé ainsi qu'édité par Capcom, le titre est très attendu et doit arriver sur diverses plateformes, dont sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Resident Evil Requiem.

Configurations PC Resident Evil Requiem

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Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Resident Evil Requiem, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive, que ce soit pour la configuration minimale et pour celle dite « recommandée ». Au moment où nous écrivons ces lignes, aucune information concernant le poids du jeu n'a été dévoilée, mais nous vous tiendrons informés.

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Dans tous les cas, pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Resident Evil Requiem ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 11 (64 bits)  Windows 11 (64 bits)
Processeur Intel Core i5 8500 ou AMD Ryzen 5 3500 Intel Core i7-8700 ou MD Ryzen 5 5500
Mémoire 16 Go de mémoire 16 Go de mémoire
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 Go) ou AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go) NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (8 Go) ou AMD Radeon RX 6600 (8 Go)
DirectX Version 12 Version 12
Stockage requis Non connu  Non connu

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem arrive le 27 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :
  • PC
    • Édition Standard → 33,99 € au lieu de 70 €, soit 51 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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