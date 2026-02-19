Resident Evil Requiem : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Resident Evil Requiem.

Configurations PC Resident Evil Requiem

À lire également Resident Evil Requiem est-il dans le Game Pass ?

Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 11 (64 bits) Windows 11 (64 bits) Processeur Intel Core i5 8500 ou AMD Ryzen 5 3500 Intel Core i7-8700 ou MD Ryzen 5 5500 Mémoire 16 Go de mémoire 16 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 Go) ou AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go) NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (8 Go) ou AMD Radeon RX 6600 (8 Go) DirectX Version 12 Version 12 Stockage requis Non connu Non connu

PC Édition Standard → 33,99 € au lieu de 70 €, soit 51 % de réduction. Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.

PS5

Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.



Vous n'êtes probablement pas sans savoir que ce mois de février 2026 marquera l'arrivée d'un tout nouvel opus Resident Evil, à savoir. Développé ainsi qu'édité par Capcom, le titre est très attendu et doit arriver sur diverses plateformes, dont sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive, que ce soit pour la configuration minimale et pour celle dite « recommandée ». Au moment où nous écrivons ces lignes, aucune information concernant le poids du jeu n'a été dévoilée, mais nous vous tiendrons informés.Dans tous les cas, pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 27 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :