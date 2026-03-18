Resident Evil Requiem : L'actrice incarnant Grace voudrait jouer dans d'autres jeux

L'actrice Angela Sant'Albano, qui incarne Grace Ashcroft dans Resident Evil Requiem, se dit prête à renouveler l'aventure à l'avenir.

Une première expérience inoubliable pour l'interprète de Grace Ashcroft

J'adorerais faire d'autres jeux vidéo. Je me suis tellement amusée à faire de la motion capture. J'aimerais beaucoup recommencer et explorer des genres différents. C'est la même chose pour le cinéma, la télévision ou le théâtre, j'aime tout cela. S'il y a une bonne histoire, il y a une bonne histoire, alors je suis partante pour tout.

Une belle performance soutenue par Capcom

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PC Édition Standard → 38,49 € au lieu de 70 €, soit 45 % de réduction. Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.

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PS5

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Comme vous le savez probablement déjà, l'actrice Angela Sant'Albano joue Grace Ashcroft dans le dernier opus Resident Evil, soit. Un rôle qui a marqué ses débuts dans l'industrie vidéoludique. D'ailleurs,En effet, lors d'un récent entretien accordé à la chaîne Skill Up, dont la vidéo est disponible sur Youtube,. Loin d'être intimidée par l'expérience, elle a au contraire trouvé l'exercice particulièrement stimulant et enrichissant. À tel point qu'D'ailleurs, la performance d'Angela Sant'Albano a été saluée par la critique et est très appréciée par la communauté. L'actrice parvient très bien à retranscrire le stress et la panique de Grace Ashcroft, notamment dans sa voix et ses gestes. Cette excellente performance est également due à l'implication de Capcom, qui a laissé une certaine liberté aux acteurs tout en les aidant à se plonger dans leur rôle.Par le passé, Angela Sant'Albano s'est confiée sur son expérience chez Capcom, pour. Cette dernière a ainsi expliqué que l'équipe a mis en situation les acteurs lors de la motion capture, notamment en éteignant les lumières ou bien en leur partageant des rendus préliminaires, par exemple. Tout cela dans le but de les aider à interpréter leur personnage comme il se doit.Par ailleurs, Angela Sant'Albano a indiqué que le studio donnait aux acteurs une certaine marge de manœuvre et donc une certaine liberté. Ainsi, si l'actrice n'était pas satisfaite d'une prise, bien qu'elle ait été approuvée par les équipes de chez Capcom, il était tout à fait possible pour elle de la retourner.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Si vous ne vous êtes pas encore laissé tenter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur les plateformes suivantes :