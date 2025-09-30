Resident Evil Requiem est pensé pour les nouveaux venus et les vétérans

PS Store : Une multitude de jeux à prix réduit grâce à la Super Promo de l'été 2026
Le PlayStation Store s'est, récemment, offert la Super Promo de l'été, qui propose de belles réductions sur de nombreux jeux, et ce, jusqu'au mois d'août 2026.
Nous pensons qu'il est essentiel de proposer un surplus de plaisir à travers les clins d'œil, les références et les liens avec le lore pour les fans de la série, sans pour autant rendre le jeu hermétique pour les nouveaux joueurs. Je ne veux pas que les gens aient l'impression de devoir faire leurs devoirs pour apprécier pleinement le jeu.Ainsi, même si Resident Evil Requiem comportera des rappels à Raccoon City et à des événements marquants du passé, l'histoire principale sera compréhensible par tous. Une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui désirent se plonger dans la saga Resident Evil par le biais de ce nouvel et neuvième opus, qui est très attendu.
Interview: We spoke to Resident Evil Requiem's leadership about leaks, Switch 2, and remakes. https://t.co/VKPXljQ3oN pic.twitter.com/OEiuGUX679— VGC (@VGC_News) September 27, 2025
Si vous êtes fan et que vous repérez toutes les connexions, le lore et les indices cachés, vous apprécierez le jeu à 150 %. Cela vous donnera un niveau de détail supplémentaire.Un parti pris qui rappelle celui adopté par d'autres grandes licences vidéoludiques, c'est-à-dire séduire un nouveau public tout en récompensant la fidélité des passionnés.
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commentaire (1)
Oh bah moi qui voulait le faire alors que je suis pas un pro de la série ça tombe bien, j'ai hate !