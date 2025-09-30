Resident Evil Requiem est pensé pour les nouveaux venus et les vétérans

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 septembre 2025 à 14h29
Le producteur de Resident Evil Requiem a, récemment, expliqué que cet opus mettra tout le monde sur le même piédestal.
Resident Evil Requiem est pensé pour les nouveaux venus et les vétérans
Avec près de trente ans d'histoire et de lore, la saga Resident Evil peut intimider les nouveaux venus. Pourtant, le producteur Masato Kumazawa assure que Resident Evil Requiem, prochain volet principal de la licence, sera conçu pour séduire autant les néophytes que les fans de longue date.

Un équilibre entre accessibilité et fidélité au lore pour Resident Evil Requiem

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En effet, lors d'un entretien accordé aux journalistes de VGC, qui ont partagé leur interview sur le compte Twitter/X du média, Masato Kumazawa a insisté sur l'importance de trouver le juste milieu concernant l'approche pour Resident Evil Requiem :
Nous pensons qu'il est essentiel de proposer un surplus de plaisir à travers les clins d'œil, les références et les liens avec le lore pour les fans de la série, sans pour autant rendre le jeu hermétique pour les nouveaux joueurs. Je ne veux pas que les gens aient l'impression de devoir faire leurs devoirs pour apprécier pleinement le jeu.
Ainsi, même si Resident Evil Requiem comportera des rappels à Raccoon City et à des événements marquants du passé, l'histoire principale sera compréhensible par tous. Une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui désirent se plonger dans la saga Resident Evil par le biais de ce nouvel et neuvième opus, qui est très attendu.

Un cadeau supplémentaire pour les fans de longue date

Toutefois, comme l'a expliqué Masato Kumazawa, les fans de Resident Evil, eux, auront droit à une expérience enrichie sur Requiem :
Si vous êtes fan et que vous repérez toutes les connexions, le lore et les indices cachés, vous apprécierez le jeu à 150 %. Cela vous donnera un niveau de détail supplémentaire.
Un parti pris qui rappelle celui adopté par d'autres grandes licences vidéoludiques, c'est-à-dire séduire un nouveau public tout en récompensant la fidélité des passionnés.

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Avec Resident Evil Requiem, Capcom cherche clairement à concilier accessibilité et respect de son héritage narratif. Qu'on découvre la franchise pour la première fois ou qu'on en suive l'évolution depuis ses débuts, l'expérience promet d'être complète. En d'autres termes, les nouveaux venus devraient l'apprécier « à 100 % », tandis que les vétérans pourront savourer jusqu'à « 150 % » du contenu grâce aux nombreux clins d'œil disséminés dans l'aventure.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem doit arriver le 27 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Leg8a (invité) Le 30/09/2025 à 16:35

Oh bah moi qui voulait le faire alors que je suis pas un pro de la série ça tombe bien, j'ai hate !