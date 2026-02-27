Resident Evil Requiem : Est-il possible d'y jouer à la manette sur PC ?

Les joueurs et les joueuses se demandent s'il est possible de jouer à la version PC de Resident Evil Requiem avec une manette, plutôt qu'avec le clavier et la souris.

Est-il possible de jouer à Resident Evil Requiem sur PC avec une manette ?













PC Édition Standard → 35,69 € au lieu de 70 €, soit 49 % de réduction. Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.

PS5

Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.



Disponible depuis la fin du mois de février 2026,, qui est développé ainsi qu'édité par Capcom, était très attendu par la communauté. Ainsi, de nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans les aventures de Grace Ashcroft et de Leon S. Kennedy. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le jeu prend en charge les contrôleurs et doncSi vous vous questionnez à ce sujet, sachez que la réponse est positive :. Cette nouvelle devrait, de ce fait, ravir les joueurs et les joueuses qui préfèrent utiliser un contrôleur pour ce type de jeu.Remarquons, à ce propos, que Capcom a notamment partagé cette information sur la page Steam du titre. Sur celle-ci, et plus précisément dans un encart figurant dans la colonne de droite, nous pouvons voir la mention suivante : « Prise en charge complète des contrôleurs ».D'ailleurs, à cet endroit, le studio précise que les joueurs et les joueuses peuvent utiliser des manettes Xbox ou bien PlayStation. Il semblerait, d'ailleurs, que leur utilisation soit aussi bien possible en filaire qu'en Bluetooth. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, si vous désirez, il vous suffit de brancher votre périphérique (et ce, selon les possibilités d'un point de vue connectique de celui-ci).En guise de conclusion, rappelons que, qui est sorti le 27 février 2026, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC (via Steam), mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :