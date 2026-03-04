Resident Evil Requiem : Comment résoudre l'énigme de la roulette dans la salle de jeux ?

Nous vous expliquons comment lever le voile sur le mystère entourant la roulette, présente dans la salle de jeux, sur Resident Evil Requiem.

Venir à bout de l'énigme de la roulette sur Resident Evil Requiem









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Tout au long de leur aventure sur, les joueurs et les joueuses doivent résoudre des petites énigmes et peuvent également découvrir divers Easter Eggs. L'un d'entre eux implique. Pour, il convient d'effectuer une action bien précise. Il se peut, cependant, que vous ne sachiez pas laquelle.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons, tout en vous donnant des informations sur la récompense à la clé.Normalement, si vous avez quelques heures de jeu à votre actif sur, vous avez accès à l'aile Ouest du centre de soins (Rhodes Hill), aux côtés de Grace Ashcroft. Dans cette zone, vous pourrez entrer dans la salle de jeux (emplacement sur la deuxième image ci-dessous), à condition d'avoir récupéré un joyau rouge, placé dans le Bureau du président (nécessaire pour débloquer l'accès à la pièce avec la roulette). Dans la salle de jeux, vous pourrez obtenir divers éléments en échange de pièces antiques et vous pouvez apercevoir une table avec une roulette au bout.Surn'est pas là pour rien.. Près de la roulette, vous verrez plusieurs nombres avec une certaine couleur (rouge ou noir). Afin de, vous devez miser sur les chiffres suivants : 7 (Rouge), 15 (Noir) ou 29 (Noir). Il suffit simplement de tirer sur l'un de ces nombres à l'aide de votre pistolet pour placer votre mise. Dès que cela est le cas, faites tourner la roulette et attendez le résultat.. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez retenter votre chance en effectuant, une nouvelle fois, la manipulation indiquée ci-dessus. Cela pourrait vous demander plusieurs essais.Si vous avez obtenu la pièce antique, c'est que vous avez résolu. Comme vous le savez probablement déjà, dans l'aile Ouest, vous serez poursuivi par un « boss », soit le Cuisinier. Il est tout à fait possible de l'éliminer, afin notamment de récupérer une clé utile. D'ailleurs, nous vous expliquons comment faire dans un guide dédié.Pour conclure, rappelons queest disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.